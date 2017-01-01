مؤلم.. البرد يقتل 17 شخص، وهذه هي التفاصيل ﻿

تسببت موجة البرد القارسة التي اجتاحت أوربا هذا الأسبوع في وفاة 17 شخص من بولونيا وإيطاليا، حسب ما أعلنت عنه وسائل إعلام فرنسية.

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تسببت موجة البرد القارسة التي اجتاحت أوربا هذا الأسبوع في وفاة 17 شخص من بولونيا وإيطاليا، حسب ما أعلنت عنه وسائل إعلام فرنسية.

وكشف المصدر ذاته أن عشرة أشخاص قد فارقوا الحياة في بولونيا، حسب حصيلة أخيرة، وذلك بسبب موجة البرد القارسة التي اجتاحت المنطقة، في حين أعلنت إيطاليا اليوم عن حصيلة أخيرة وصلت لحد اليوم السبت سبعة أشخاص.

وأضاف المصدر ذاته أن بعض المناطق في روسيا عرفت موجة برد قارسة، لم تشهدها طيلة 120 سنة الأخيرة، في الوقت الذي عرفت فيه أوربا موجة برد قارسة لدرجة عالية أدت إلى مجموعة من الوفيات، وأن الحصيلة مازالت مرشحة للارتفاع.



