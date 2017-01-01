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الكاوري ضحية الاعتداء بفاس، يغادر في اتجاه لندن

بتاريــخ : 8 يناير 2017 / 00:18 الكاوري ضحية الاعتداء بفاس، يغادر في اتجاه لندن | حوادث و حقوق
الكاوري ضحية الاعتداء بفاس، يغادر في اتجاه لندن
بعد تلقيه للعلاجات الضرورية بمدينة فاس، بعد أن تم الاعتداء عليه من طرف أحد المتشردين في فاس، بداية الأسبوع الجاري، كشف مصدر مطلع أن الضحية خرج من المركز الاستشفائي الحسن الثاني، بعد تلقيه للعلاج

شوف تيفي
بعد تلقيه للعلاجات الضرورية بمدينة فاس، بعد أن تم الاعتداء عليه من طرف أحد المتشردين في فاس، بداية الأسبوع الجاري، كشف مصدر مطلع أن الضحية خرج من المركز الاستشفائي الحسن الثاني، بعد تلقيه للعلاج والراحة.
وأضاف المصدر ذاته أن مسؤولي المدينة نقلوا السائح الانجليزي وزوجته إلى مدينة طنجة، حيث من المنتظر أن يعود أدراجه إلى وطنه يوم غذ الأحد رفقة زوجته.

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اعتداء فاس طنجة مستشفى

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