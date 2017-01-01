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حكومة ''كوبي كولي''

البام ينهي اجتماعه المغلق، ويصدر بلاغه خلال ساعات

بتاريــخ : 8 يناير 2017 / 00:11 البام ينهي اجتماعه المغلق، ويصدر بلاغه خلال ساعات | بوليتيك
البام ينهي اجتماعه المغلق، ويصدر بلاغه خلال ساعات
أنهى حزب الأصالة والمعاصرة قبل قليل اجتماعه المغلق الذي دام لساعات طويلة، حيث ضم أبرز كوادر الحزب الذي اختار المعارضة خلال المرحلة المقبلة.

شوف تيفي
أنهى حزب الأصالة والمعاصرة قبل قليل اجتماعه المغلق الذي دام لساعات طويلة، حيث ضم أبرز كوادر الحزب الذي اختار المعارضة خلال المرحلة المقبلة.
وكشف مصدر مطلع أن بيانا رسميا سيصدر خلال الساعات القليلة القادمة، حيث كشف مصدرنا أن الاجتماع ناقش الوضع الراهن الذي تعيشه المشاورات الحكومية، والبلوكاج الذي مازال مستمرا، والذي يزداد تعقدا يوما يعد يوم.

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البام بلاغ مشاورات الحكومة

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