البام ينهي اجتماعه المغلق، ويصدر بلاغه خلال ساعات ﻿

أنهى حزب الأصالة والمعاصرة قبل قليل اجتماعه المغلق الذي دام لساعات طويلة، حيث ضم أبرز كوادر الحزب الذي اختار المعارضة خلال المرحلة المقبلة.

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أنهى حزب الأصالة والمعاصرة قبل قليل اجتماعه المغلق الذي دام لساعات طويلة، حيث ضم أبرز كوادر الحزب الذي اختار المعارضة خلال المرحلة المقبلة.

وكشف مصدر مطلع أن بيانا رسميا سيصدر خلال الساعات القليلة القادمة، حيث كشف مصدرنا أن الاجتماع ناقش الوضع الراهن الذي تعيشه المشاورات الحكومية، والبلوكاج الذي مازال مستمرا، والذي يزداد تعقدا يوما يعد يوم.



