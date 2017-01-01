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عاجل.. أمن الجديدة يعتقل شاب وصاحبتو وها أشنوا دارو

بتاريــخ : 7 يناير 2017 / 23:41 عاجل.. أمن الجديدة يعتقل شاب وصاحبتو وها أشنوا دارو | حوادث و حقوق
عاجل.. أمن الجديدة يعتقل شاب وصاحبتو وها أشنوا دارو
اعتقلت المصالح الأمنية بمدينة الجديدة مساء اليوم السبت شاب وخليلته في منزل للكراء بحي المنار بالمدينة، حيث اكتريا المنزل لقضاء ليلة حمراء، لكن الجيران فطنوا للأمر وأبلغوا الشرطة التي حضرت لعين

شوف تيفي
اعتقلت المصالح الأمنية بمدينة الجديدة مساء اليوم السبت شاب وخليلته في منزل للكراء بحي المنار بالمدينة، حيث اكتريا المنزل لقضاء ليلة حمراء، لكن الجيران فطنوا للأمر وأبلغوا الشرطة التي حضرت لعين المكان واعتقلت الشاب وخليلته.
وحسب مصادر محلية فإن الشابين الموقوفان ينحدران من مدينة الدار البيضاء، وحلا بمدينة الجديدة لقضاء نهاية الأسبوع، واكتريا منزلا توجد صاحبته في الديار الأوربية، حيث حوله المشرف عليه وكرا للدعارة، ماجعل أحد الجيران يقدم شكاية لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، حيث كشف المصدر ذاته أن أحد أقرباء صاحبة الشقة تكتري المنزل للغرباء يستغلونها في أمور منافية للأخلاق العامة.
هذا وقد وضع الخليلان رهن الحراسة النظرية في انتظار عرضهما على النيابة العامة.

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