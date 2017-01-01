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وفاة الرئيس البرتغالي، وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 7 يناير 2017 / 23:03 وفاة الرئيس البرتغالي، وهذه هي التفاصيل | دولي
وفاة الرئيس البرتغالي، وهذه هي التفاصيل
توفي اليوم السبت الرئيس البرتغالي الأسبق ماريو سواريز عن 92 عاما، حسب ما أعلنت عنه وسائل إعلام فرنسية عشية اليوم ، بعد أن تدهورت صحته في الرابع والعشرين من دجنبر الماضي وتم نقله إلى المستشفى.

شوف تيفي
توفي اليوم السبت الرئيس البرتغالي الأسبق ماريو سواريز عن 92 عاما، حسب ما أعلنت عنه وسائل إعلام فرنسية عشية اليوم ، بعد أن تدهورت صحته في الرابع والعشرين من دجنبر الماضي وتم نقله إلى المستشفى.
وطبعت شخصية سواريز تاريخ بلادها طيلة أربعة عقود، حيث كان من أشد المدافعين عن الحرية وعن البيت الأوروبي، ويحظى باحترام دولي.
وكان سواريز قد نقل إلى المستشفى في 13 دجنبر الماضي أيضا بسبب تدهور عام في وضعه الصحي وأدخل قسم العناية المركزة في مستشفى الصليب الأحمر.

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الصليب الأمر البرتغال رئيس ماريو سواريز

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