الأمن يبحث عن موثق ضرب الفلوس صحيحة وهرب... وها شحال ﻿

مازالت الأبحاث جارية عن موثق ضرب فلوس صحيحة بمدينة بني ملال، حيث اكتشف زبناءه إغلاق مكتبه الكائن بمدينة بني ملال، ولم يجدوا سوى الالتجاء للأمن من أجل تحصيل أموالهم الضائعة.

شوف تيفي

مازالت الأبحاث جارية عن موثق ضرب فلوس صحيحة بمدينة بني ملال، حيث اكتشف زبناءه إغلاق مكتبه الكائن بمدينة بني ملال، ولم يجدوا سوى الالتجاء للأمن من أجل تحصيل أموالهم الضائعة.

وأكدت مصادر محلية أن الموثق غبر، حيث تم البحث عنه فلم يجدوا له أثر، إذ قدرت ودائع الزبناء التي طار بها، 500 مليون سنتيم، كانت مخصصة لشراء العقار.

جدير بالذكر أن حوادث كثيرة مثل هذه تقع في ربوع المملكة، حيث تم اختلاس العديد من ودائع الزبناء المالية من طرف الموثقين، وفروا هاربين إلى وجهة مجهولة.



