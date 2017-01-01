عاجل:شوفو شحال ديال القرقوبي شّْدو عند زوج عيالات ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق بمدنية الدار البيضاء، اليوم السبت، من توقيف سيدتين تبلغان من العمر 22 و 33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة.

شوف تيفي:

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق بمدنية الدار البيضاء، اليوم السبت، من توقيف سيدتين تبلغان من العمر 22 و 33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، أن عناصر الشرطة القضائية كانت قد أوقفت المشتبه فيهما متلبستين بحيازة 2400 قرص مهلوس، قبل أن تسفر عمليات التفتيش المنجزة بمنزل إحداهما عن حجز كمية إضافية من الأقراص المهلوسة بلغت 1200 قرص.

وبحسب البلاغ ذاته، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، موضحا أن التحريات لا تزال متواصلة لتحديد مصدر هذه الأقراص المهلوسة وتشخيص هويات باقي المتورطين المحتملين.



