حصري ..لهذا السبب أغلقت السلطات الإيطالية الملهى الليلي الذي غنت فيه الداودية بعد انسحاب جمهورها من سهرتها ﻿

ذكرت مصادر ''شوف تيفي''، اليوم السبت،أن الملهى الليلي الذي أحيت فيه الداودية و المتواجد بمدينة ''مودينا'', والذي قررت السلطات الإيطالية إغلاقه اليوم ولمدة شهر، جاء قصد تفحص العقود والتأكد من سلامة

شوف تيفي

ذكرت مصادر ''شوف تيفي''، اليوم السبت،أن الملهى الليلي الذي أحيت فيه الداودية و المتواجد بمدينة ''مودينا'', والذي قررت السلطات الإيطالية إغلاقه اليوم ولمدة شهر، جاء قصد تفحص العقود والتأكد من سلامة جميع وثائقه وأن صاحبه يدفع ضرائبه بانتظام للسلطات الإيطالية.

ومن المرتقب أن يتكبد صاحب المحل والذي يعتبر أكبر منظم للحفلات بإيطاليا خسائر مادية نتيجة هذا الاغلاق.

و ذكرت المصادر أن صاحب المحل يتجه في المستقبل إلى استضافة فنانين جزائريين من أجل جلب أكبر عدد من الزبائن من الجاليات العربية بإيطاليا , وسيكون أولهم نجم الراي '' قادر الجابوني''.