المحكمة توزع 4 سنوات ونصف على المتهمين في سقوط ''عمارة بودريقة'' ﻿

بعد ما يقارب السنة على الحادثة الخطيرة التي عرفتها ''عمارة بودريقة''، التي هوت كاملة بعد الانتهاء من بنائها، قالت العدالة كلمتها في حق المتهمين في هذه القضية المثيرة التي كانت قد انفجرت شهر فبراير

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بعد ما يقارب السنة على الحادثة الخطيرة التي عرفتها ''عمارة بودريقة''، التي هوت كاملة بعد الانتهاء من بنائها، قالت العدالة كلمتها في حق المتهمين في هذه القضية المثيرة التي كانت قد انفجرت شهر فبراير الماضي.

وفي هذا السياق كشف مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، تابعت ثلاثة متهمين في هذه القضية بتهمة القتل الغير العمد والتسبب في جروح غير عمدية وتجاهل القوانين، حيث وزعت أربع سنوات ونصف على ثلاثة متهمين، نال منها المتهم الأول في القضية سنتين والثاني سنة ونصف فيما نال الثالث عشرة أشهر، مع دفع مبلغ ألف درهم لكل واحد منهما كغرامة.

وكان هذا الحادث قد أثار الجدل فور وقوعه السنة الفارطة، والذي خلف مجموعة من الضحايا، خصوصا أنه ارتبط بمجموعة ''بودريقة هولدينغ''، التابعة لمحمد بودريقة الرئيس السابق للرجاء البيضاوي.



