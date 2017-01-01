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قيادي إتحادي يرد على تصريحات بن كيران ضد إدريس لشكر..لاتحاول الهروب إلى الأمام أنت لا تحفظ حتى العهود بالأحرى الأسرار..

بتاريــخ : 7 يناير 2017 / 21:21 قيادي إتحادي يرد على تصريحات بن كيران ضد إدريس لشكر..لاتحاول الهروب إلى الأمام أنت لا تحفظ حتى العهود بالأحرى الأسرار.. | بوليتيك
قيادي إتحادي يرد على تصريحات بن كيران ضد إدريس لشكر..لاتحاول الهروب إلى الأمام أنت لا تحفظ حتى العهود بالأحرى الأسرار..
كشف قيادي بالمكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي، أن التصريح الأخير لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ضد إدريس لشكر، يهدد فيه بفضح الأسرار التي تداولها الطرفين في إطار اللقاءات التشاورية بينهما

شوف تيفي

كشف قيادي بالمكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي، أن التصريح الأخير لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ضد إدريس لشكر، يهدد فيه بفضح الأسرار التي تداولها الطرفين في إطار اللقاءات التشاورية بينهما حول تشكيل الحكومة، هو تطبيق لسياسة الهروب إلى الأمام التي يتقنها عبد الإله بن كيران وأمانته العامة.

وأضاف ذات المصدر، أن حزب الإتحاد الإشتراكي لم يرفض المشاركة في الحكومة، والدليل على ذلك موقف برلمان الحزب، والتصريحات التي أعلنت مباشرة بعد الإجتماعين المنعقدين بمقر حزب العدالة والتنمية في إطار المشاورات لتشكيل الحكومة، بالإضافة إلى حضور عبد الإله بن كيران لعرس نجل إدريس لشكر، فهذه المعطيات كافية لتفنيد إدعاءات رئيس الحكومة اليوم.

وأفاد ذات المصدر، أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران يريد إجبار إدريس لشكر توقيع شيك على بياض كشرط قبل قبوله المشاركة في الحكومة، كما أن تهديد بن كيران بفضح ما جاء بالإجتماع المغلق بينهما، هو فقط لممارسة مزيد من الضغط، لأن بن كيران معروف بعدم حفظه للعهود، فكيف له أن يحفظ أسرار المجالس، والتي كان فيها أعضاء آخرون من الحزبين ما يفند وجود أسرار مثيرة.

وقال ذات المصدر، أن حزب الإتحاد الإشتراكي طالب رئيس الحكومة المعين في الوقت السابق بضرورة الإسراع في إفتتاح المؤسسة التشريعية، بل بادر بترشيح الحبيب المالكي للتصويت عليه كرئيس لمجلس النواب، لكن بن كيران لم يتحمس للفكرة وبقي يماطل ليوهم المواطنين ويقنع مريديه بأن الأحزاب الأخرى هي المسؤولة عن ''البلوكاج'' في حين أن المخطط الرئيسي لبن كيران هو التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب السياسية وفرض سيطرته عليها بأشكال دخيلة على التجربة السياسية المغربية.

 

 

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