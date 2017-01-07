تعرف على المدينة العربية التي لا يجوع فيها إنسان !! ﻿

تعتبر مدينة ''الخليل'' خليل الرحمن الفلسطينية، هي المدينة التي لا يجوع فيها إنسان، بحيث تقدم فيها و على مدار السنة وجبة تسمى” تكية سيدنا إبراهيم عليه السلام “, و هي الوجبات التي تقدم من لحم الخروف

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تعتبر مدينة ''الخليل'' خليل الرحمن الفلسطينية، هي المدينة التي لا يجوع فيها إنسان، بحيث تقدم فيها و على مدار السنة وجبة تسمى” تكية سيدنا إبراهيم عليه السلام “, و هي الوجبات التي تقدم من لحم الخروف او الماعز و تطبخ مع الجريشة الفلسطينية.

ويعمل أغنياء المدينة من الخارج ومن الداخل طيلة السنة على تحضير وتوزيع هذه الوجبة و التي يقول أهالي الخليل أن تاريخها يعود إلى عهد النبي ابراهيم الذي وصف بأنه “أبو الضيفان''، تعد ''التكية'' وجبة تطعم في اليوم العادي 500 شخص وفي أيام رمضان تطعم 3000 شخص أي بـ معدل 500 عائلة, الجميع يأكل منها ولا يرد عن بابها أحد.

وخلال فترة توزيع الوجبات التي تستمر ما بين صلاتي الظهر والعصر من كل يوم يستعين فريق العاملين في ''التكية'' وتحديدا في شهر رمضان بمتطوعين للتخفيف من فوضى الزحام فيما يتسابق المواطنون ويصطفون في طوابير طويلة للحصول على هذه الوجبات الطازجة ,اقتداء بسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام لإطعام الفقراء وابن السبيل وضيوف خليل الرحمن, بالفعل مدينة خليل الرحمن نادرا أن تخرج منها جائع فكرم أهلها معروف وبركة سيدنا ابراهيم عليه السلام تراها في أخلاق أهلها.