و أخيرا..باي باي بنكيران..انتهى حلم الحكومة ﻿

يبدو أن البلوكاج الذي وضع بنكيران نفسه فيه بعدما تعنت أثناء التفاوض مع أخنوش بعد نزول حزب الاستقلال من قطار الأغلبية الحكومية لن يخرج منه سالما ،إذا استمر في التعنت وعدم قبول مطالب الأحرار بتوسيع

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يبدو أن البلوكاج الذي وضع بنكيران نفسه فيه بعدما تعنت أثناء التفاوض مع أخنوش بعد نزول حزب الاستقلال من قطار الأغلبية الحكومية لن يخرج منه سالما ،إذا استمر في التعنت وعدم قبول مطالب الأحرار بتوسيع قاعدة الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي.

أخنوش متشبت بمطلبه و بنكيران أكيد لم يبق له ما يقدمه سوى الاستسلام سواء كزعيم الأحرار و هذا هو المنطق الأسلم أو الاستقالة و إعلان الفشل و هذا هو السيناريو الذي يبدو قريبا الآن..في كلتا الحالتين لا يمكن إلا أن نقول لبنكيران باي باي حسب مصدر مطلع عارف بخبايا ما يدور في كواليس المشاورات السياسية.