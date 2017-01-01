عاجل: إضرام النار في مركز للاجئين بألمانيا و هذا هو عدد المصابين ﻿

اعتقلت الشرطة الألمانية بمدينة بيلفيلد (شمال شرق ألمانيا) خمسة لاجئين يشتبه في تورطهم في عملية إضرام النار في مركز لايواء اللاجئين بولاية شمال الراين وويستفاليا مما تسبب في إصابة أكثر من 50 شخصا

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اعتقلت الشرطة الألمانية بمدينة بيلفيلد (شمال شرق ألمانيا) خمسة لاجئين يشتبه في تورطهم في عملية إضرام النار في مركز لايواء اللاجئين بولاية شمال الراين وويستفاليا مما تسبب في إصابة أكثر من 50 شخصا بجروح.

وأشارت وسائل اعلام ألمانية اليوم السبت، إلى أنه على إثر الحريق الذي شب في مركز للاجئين بالولاية ، اعتقلت شرطة بيلفيلد خمسة من نزلاء المركز الذين يشتبه في تورطهم في الحادث دون ذكر جنسياتهم .

ونقلت عن متحدث باسم الشرطة المحلية قوله إن المعتقلين متهمين بإضرام النار في عدد من الأفرشة بالمركز.

وكانت وسائل الاعلام قد ذكرت في وقت سابق أنه تم نقل ما لا يقل عن ثلاثين نزيلا بمركز الايواء إلى المستشفى بسبب أعراض الاختناق من بينهم شخص إصاباته خطيرة.



