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عاجل:هذا ما قرره الملك محمد السادس بخصوص فاجعة أكادير بعدما زار المصاب الذي نُقل على متن مروحية بمراكش

بتاريــخ : 7 يناير 2017 / 20:32 عاجل:هذا ما قرره الملك محمد السادس بخصوص فاجعة أكادير بعدما زار المصاب الذي نُقل على متن مروحية بمراكش | بوليتيك
عاجل:هذا ما قرره الملك محمد السادس بخصوص فاجعة أكادير بعدما زار المصاب الذي نُقل على متن مروحية بمراكش
مباشرة بعدما قام الملك محمد السادس، اليوم السبت، بزيارة الشخص المصاب الذي تطلب نقله إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش إثر حادثة السير التي وقعت صباح اليوم على الطريق السيار الرابط

شوف تيفي:
مباشرة بعدما قام الملك محمد السادس، اليوم السبت، بزيارة الشخص المصاب الذي تطلب نقله إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش إثر حادثة السير التي وقعت صباح اليوم على الطريق السيار الرابط بين مراكش و أكادير،أعطى الملك تعليماته السامية للتكفل شخصيا بمصاريف جنازة الضحايا، وبمصاريف العلاجات والاستشفاء بالنسبة للمصابين.

واطلع الملك، بالمناسبة على الحالة الصحية للمصاب الذي لا يزال يتلقى العلاج بالمستشفى، كما استفسر عن حالة باقي المصابين المتواجدين تحت المراقبة الطبية.


ومن خلال هذه العناية الملكية، أعرب الملك عن تضامنه التام وتعاطفه الكلي مع الضحايا ووقوفه إلى جانب الأسر المكلومة.

وقد وقعت هذه الحادثة، التي خلفت مقتل 11 أشخاص وإصابة 22 آخرين بجروح، في الساعات الأولى من صباح الیوم السبت على الطریق السیار الرابط بين مراكش و أكادير (على بعد 41 كیلومترا عن أكادیر)، إثر اصطدام شاحنة بحافلة لنقل الركاب.

 

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شوف تيفي المغرب الملك حادثة سير مصاريف العلاج

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