عاجل..فنانة مغربية تدخل القفص الذهبي وهذا هو زوجها ﻿

احتفلت الفنان المغربية الشابة ابتسام لعروسي بعقد قرانها اليوم السبت في منزل عائلتها ،على المخرج المغربي عبد الواحد مجاهد.

شوف تيفي

احتفلت الفنان المغربية الشابة ابتسام لعروسي بعقد قرانها اليوم السبت في منزل عائلتها ،على المخرج المغربي عبد الواحد مجاهد.

و قد احتفلت بطلة سلسلة ''كنزة فالدوار'' بعقد قرانها رفقة أصدقائها وعائلتها.

ووجهت ابتسام الدعوة للفنانة المغربية سحر الصديقي التي شاركت جمهورها صورا خاصة من حفل ''ضريب الصداق''.

و بهذه المناسبة السعيدة تتقدم قناة ''شوف تيفي'' بأحر التهاني للزوجين.

