عاجل و انفراد..هذا ما وقع لصاحب الملهى الليلي بإيطاليا الذي انسحب منه الجمهور بعد غناء الداودية ﻿

شوف تيفي:
علمت''شوف تيفي''، أن الملهى الليلي الذي أحيت فيه الداودية مؤخرا حفلا قبل رأس السنة و انسحب منه المغاربة بعدما سمع دوي انفجار داخله ، أغلقته السلطات الإيطالية اليوم السبت.
و تفاجأ اليوم ، حسب مصادرنا الخاصة، عبد الغني كبادوس صاحب الملهى و أشهر منظم حفلات بإيطاليا بالسلطات التي حلت إلى الملهى وأمرت بإغلاقه لمدة شهر .
و كانت الفنانة الشعبية زينة الداودية قد تفاجأت بانسحاب جمهورها الذي حج إلى إحدى الملاهي الليلية بمدينة إيطاليا ليلة السبت بعدما سُمع ذوي انفجار داخل الملهى.
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