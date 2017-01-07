عاجل و انفراد..هذا ما وقع لصاحب الملهى الليلي بإيطاليا الذي انسحب منه الجمهور بعد غناء الداودية ﻿

علمت''شوف تيفي''، أن الملهى الليلي الذي أحيت فيه الداودية مؤخرا حفلا قبل رأس السنة و انسحب منه المغاربة بعدما سمع دوي انفجار داخله ، أغلقته السلطات الإيطالية اليوم السبت.

شوف تيفي:

علمت''شوف تيفي''، أن الملهى الليلي الذي أحيت فيه الداودية مؤخرا حفلا قبل رأس السنة و انسحب منه المغاربة بعدما سمع دوي انفجار داخله ، أغلقته السلطات الإيطالية اليوم السبت.

و تفاجأ اليوم ، حسب مصادرنا الخاصة، عبد الغني كبادوس صاحب الملهى و أشهر منظم حفلات بإيطاليا بالسلطات التي حلت إلى الملهى وأمرت بإغلاقه لمدة شهر .

و كانت الفنانة الشعبية زينة الداودية قد تفاجأت بانسحاب جمهورها الذي حج إلى إحدى الملاهي الليلية بمدينة إيطاليا ليلة السبت بعدما سُمع ذوي انفجار داخل الملهى.