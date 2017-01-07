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عاجل و انفراد..هذا ما وقع لصاحب الملهى الليلي بإيطاليا الذي انسحب منه الجمهور بعد غناء الداودية

بتاريــخ : 7 يناير 2017 / 19:52 عاجل و انفراد..هذا ما وقع لصاحب الملهى الليلي بإيطاليا الذي انسحب منه الجمهور بعد غناء الداودية | ثقافة و فنون
عاجل و انفراد..هذا ما وقع لصاحب الملهى الليلي بإيطاليا الذي انسحب منه الجمهور بعد غناء الداودية
علمت''شوف تيفي''، أن الملهى الليلي الذي أحيت فيه الداودية مؤخرا حفلا قبل رأس السنة و انسحب منه المغاربة بعدما سمع دوي انفجار داخله ، أغلقته السلطات الإيطالية اليوم السبت.

شوف تيفي:

علمت''شوف تيفي''، أن الملهى الليلي الذي أحيت فيه الداودية مؤخرا حفلا قبل رأس السنة و انسحب منه المغاربة بعدما سمع دوي انفجار داخله ، أغلقته السلطات الإيطالية اليوم السبت.

و تفاجأ اليوم ، حسب مصادرنا الخاصة، عبد الغني كبادوس صاحب الملهى و أشهر منظم حفلات بإيطاليا بالسلطات التي حلت إلى الملهى وأمرت بإغلاقه لمدة شهر .

و كانت الفنانة الشعبية زينة الداودية قد تفاجأت بانسحاب جمهورها الذي حج إلى إحدى الملاهي الليلية بمدينة إيطاليا ليلة السبت بعدما سُمع ذوي انفجار داخل الملهى.

هذا ما وقع لصاحب الملهى الليلي بإيطاليا الذي انسحب منه الجمهور بعد غناء الداوديةهذا ما وقع لصاحب الملهى الليلي بإيطاليا الذي انسحب منه الجمهور بعد غناء الداوديةهذا ما وقع لصاحب الملهى الليلي بإيطاليا الذي انسحب منه الجمهور بعد غناء الداودية

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