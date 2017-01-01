الملك محمد السادس يزور أحد ضحايا فاجعة إحتراق حافلة للمسافرين نواحي أكادير بمستشفى الرازي بمراكش ﻿

قام الملك محمد السادس زوال اليوم السبت 7 يناير 2016، بزيارة لأحد ضحايا إحتراق حافلة للمسافرين في وقت مبكر اليوم على بعد 40 كيلومتر من مدينة أكادير حسب ما أورده الموقع الجهوي ''كش24''

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قام الملك محمد السادس زوال اليوم السبت 7 يناير 2016، بزيارة لأحد ضحايا إحتراق حافلة للمسافرين في وقت مبكر اليوم على بعد 40 كيلومتر من مدينة أكادير حسب ما أورده الموقع الجهوي ''كش24''

وتأتي الخطوة الإنسانية المعبرة للملك محمد السادس بزيارة الضحية الذي تم نقله على متن مروحية طبية جراء إصابته بحروق خطيرة إلى مستشفى الرازي بمراكش، حيث رافق الملك أيضا في زيارته، كل من والي جهة مراكش تانسيفت عبد الفتاح لبجيوي و وزير الداخلية محمد حصاد و وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الحسين الوردي.

وتم في الساعات القليلة الماضية نقل الضحية الذي أصيب بحروق من الدرجة الأولى في حادثة احتراق حافلة لنقل المسافرين بمدخل مدينة أكادير، على متن مروحية من المستشفى العسكري ببنسركاو إلى مراكش للعلاج.

هذا، وتشير المعطيات المتوفرة إلى حد الآن أن 4 حالات فقط هي التي تم الإحتفاظ بها في المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير لتلقي العلاجات اللازمة لصعوبة حالتهم الصحية، فيما 22 جريحا آخر غادر أغلبهم المستشفى الجهوي الحسن الثاني بعد إستقرار حالتهم الصحية.





