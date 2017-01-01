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حكومة ''كوبي كولي''

غريب: أسرة واحدة من ثمانية أفراد تستفيد من 8 كريمات..وهيئة حقوقية تراسل وزير الداخلية

بتاريــخ : 7 يناير 2017 / 18:42 غريب: أسرة واحدة من ثمانية أفراد تستفيد من 8 كريمات..وهيئة حقوقية تراسل وزير الداخلية | بوليتيك
غريب: أسرة واحدة من ثمانية أفراد تستفيد من 8 كريمات..وهيئة حقوقية تراسل وزير الداخلية
على خلفية استفادة عائلة مكونة من ثمانية أفراد من 8 مأذونيات خاصة بالنقل أو ما يصطلح عليه ب ''كْرِيمات'' , وجهت هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان، استفسارا إلى وزير الداخلية ''محمد حصاد'' حول أسباب حصول أفراد

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

 على خلفية استفادة عائلة مكونة من ثمانية أفراد من 8 مأذونيات خاصة بالنقل أو ما يصطلح عليه ب ''كْرِيمات'' , وجهت هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان، استفسارا إلى وزير الداخلية ''محمد حصاد'' حول أسباب حصول أفراد هذه العائلة على هذه الامتيازات.

 وذكرت مصادر موثوقة لـ ''شوف تيفي'' أن الرسالة الموجهة لـ''حصاد'' تتساءل من خلالها هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان، عن الأسباب الحقيقية حول توزيع ريع رخص سيارات الأجرة على هذه الأسرة، علما أن منطق الكريمات ، يفيد أنها تتجه إلى الأسر الفقيرة لدعم هشاشتها، وتتكلف وزارة الداخلية في إجراء بحث في الأشخاص الذين يستحقونها من عدمه.

 وأوضحت الهيئة الحقوقية، أن أفراد هذه العائلة يتوفرون على كريمات في مدينة شفشاون، و في مدينة القنيطرة، ناهيك عن كريمتين خارج مدينة المضيق، و أربعة بداخل المدينة ,و تتساءل الهيئة من خلال رسالتها عن كيفية استفادة ما استفادة هؤلاء من كل هذه المأذونيات علما أن المصالح الداخلية، تقوم بالبحث الدقيق في ظروف الأشخاص والأسرالمستفيدة.

 

 

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كريمات/المأذونيات/البحث الدقيق/البحث الدقيق/الأسرالمستفيدة/القنيطرة/المضيق

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