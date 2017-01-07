 خطير و بالصور : 10 ألاف إطار تربوي ينظمون وقفة أمام القصر الملكي بالبيضاء ﻿
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خطير و بالصور : 10 ألاف إطار تربوي ينظمون وقفة أمام القصر الملكي بالبيضاء

بتاريــخ : 7 يناير 2017 / 18:13 خطير و بالصور : 10 ألاف إطار تربوي ينظمون وقفة أمام القصر الملكي بالبيضاء | مجتمع
خطير و بالصور : 10 ألاف إطار تربوي ينظمون وقفة أمام القصر الملكي بالبيضاء
نظم الأطر التربوية المعروف بأطر البرنامج الحكومي ''10 آلاف إطار تربوي''، مسيرة حاشدة اليوم السبت بالدار البيضاء , انطلقت من شارع الفداء في اتجاه ساحة ''ماريشال'' بقلب المدينة , شارك فيها عدد من

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر


نظم الأطر التربوية المعروف بأطر البرنامج الحكومي ''10 آلاف إطار تربوي''، مسيرة حاشدة اليوم السبت بالدار البيضاء , انطلقت من شارع الفداء في اتجاه ساحة ''ماريشال'' بقلب المدينة , شارك فيها عدد من الحقوقيين و القيادين من النهج الديموقراطي و التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد و عدد من نشطاء حركة 20 فبراير .

و أكد مراسل ''شوف تيفي'' من عين المكان أن الأمن استنفر كافة أجهزته لتطويق المسيرة و التي حطت الرحال هذه اللحظات أمام القصر الملكي بالبيضاء قبل أن تواصل المسيرة تتخللتها شعارات قوية من طرف أطر البرنامج الحكومي المذكور.

و تأتي هذه الخطوة التصعيدية لأطر البرنامج الحكومي لتكوين 10 آلاف إطار تربوي , في إطار برنامج نضالي تصعيدي يطالبون من خلاله بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية بعدما “تنصل القطاع الخاص من الالتزام بالاتفاقية الإطار التي تنص على إدماجهم في سوق الشغل وإدماجهم بمؤسسات التعليم الخصوصي.

و من المرتقب أن ينظم أطر البرنامج الحكومي لتكوين 10 آلاف إطار تربوي مسيرة على الأقدام في اتجاه الرباط بعدما منعوا من مسيرة مماثلة من مراكش في اتجاه البيضاء.

10 ألاف إطار تربوي ينظمون وقفة أمام القصر الملكي بالبيضاء 10 ألاف إطار تربوي ينظمون وقفة أمام القصر الملكي بالبيضاء 10 ألاف إطار تربوي ينظمون وقفة أمام القصر الملكي بالبيضاء 10 ألاف إطار تربوي ينظمون وقفة أمام القصر الملكي بالبيضاء 10 ألاف إطار تربوي ينظمون وقفة أمام القصر الملكي بالبيضاء 10 ألاف إطار تربوي ينظمون وقفة أمام القصر الملكي بالبيضاء 10 ألاف إطار تربوي ينظمون وقفة أمام القصر الملكي بالبيضاء

 

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خطير و بالصور : 10 ألاف إطار تربوي ينظمون وقفة أمام القصر الملكي بالبيضاء

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