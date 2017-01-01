''كارط ميموار'' و ''الوتساب'' يورطان زوجا بالخيانة الزوجية بـ''إنزكان'' والزوجة عرقات الشقف لراجلها.. ﻿

أوقفت عناصر الأمن الوطني بإنزكان شابا بتهمة الخيانة الزوجية بعدما ضبطت زوجة الشاب صورة يظهر فيها الزوج في وضعية مخلة بالأداب.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



أوقفت عناصر الأمن الوطني بإنزكان شابا بتهمة الخيانة الزوجية بعدما ضبطت زوجة الشاب صورة يظهر فيها الزوج في وضعية مخلة بالأداب.

وقامت الزوجة حسب ما رواه مصدر موثوق لـ ''شوف تيفي'' ببعث صورة لزوجها رفقة خليلته في أوضاع مخلة من ذاكرة هاتفه النقال الى هاتفها عبر خدمة ''الواتساب''.

و يضيف المصدر أن الزوجة تقدمت بشكاية ضد زوجها وخليلته, مدعمة شكايتها بالصورة المحصلة عليها من ذاكرة هاتف الزوج و هو في أوضاع جنسية كحجة على تهمة الخيانة الزوجية , لتفتح المصالح الأمنية بعد ذلك بحث في القضية , استدعت من خلاله الشاب المتهم من طرف زوجته وبعد البحث تم توقيفه رفقة خليلته وذلك من أجل تعميق البحث معهما حول حقيقة الصورة و تهمة الفساد و الخيانة الزوجية.





