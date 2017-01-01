 ''كارط ميموار'' و ''الوتساب'' يورطان زوجا بالخيانة الزوجية بـ''إنزكان'' والزوجة عرقات الشقف لراجلها.. ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

كارط ميموار و الوتساب يورطان زوجا بالخيانة الزوجية بـإنزكان والزوجة عرقات الشقف لراجلها.. | مجتمع

''كارط ميموار'' و ''الوتساب'' يورطان زوجا بالخيانة الزوجية بـ''إنزكان'' والزوجة عرقات الشقف لراجلها..

بن كيران يطالب بطرد عبد العزيز أفتاتي من حزب العدالة والتنمية | بوليتيك

بن كيران يطالب بطرد عبد العزيز أفتاتي من حزب العدالة والتنمية

مثير..تطبيق جديد بالواتساب يسمح بتعدد الزوجات | مجتمع

مثير..تطبيق جديد بالواتساب يسمح بتعدد الزوجات

بسبب الرشوة..الحموشي يوقف موظف شرطة بمفوضية الأمن بواد زم | بوليتيك

بسبب الرشوة..الحموشي يوقف موظف شرطة بمفوضية الأمن بواد زم

بنكيران : مكنخافش نحط السوارت لجلالة الملك... ! | بوليتيك

بنكيران : مكنخافش نحط السوارت لجلالة الملك... !

توقيف ثلاثة أشخاص بالرباط يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية وارتكابهم لجرائم الاختطاف والاحتجاز والسرقة بالعنف | حوادث و حقوق

توقيف ثلاثة أشخاص بالرباط يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية وارتكابهم لجرائم الاختطاف والاحتجاز

مثير.. بنكيران يهدد بفضح لشكر..وفايسبوكيون لرئيس الحكومة :هي دابا آش تتسنا | بوليتيك

مثير.. بنكيران يهدد بفضح لشكر..وفايسبوكيون لرئيس الحكومة :''هي دابا آش تتسنا ''

أخنوش يصفع أفتاتي من قلب وجدة: أنت برلماني يحسن الكلام الفارغ.. ورأيك لا يعنيني في شيء | بوليتيك

أخنوش يصفع أفتاتي من قلب وجدة: أنت برلماني يحسن الكلام الفارغ.. ورأيك لا يعنيني في شيء

بنكيران يجلد ظهر أفتاتي: غدا السي أفتاتي يكون مسؤول مع السي أخنوش.. باش من وجه غيتلقاه ويهضر معاه ويسلم عليه | بوليتيك

بنكيران يجلد ظهر أفتاتي: غدا السي أفتاتي يكون مسؤول مع السي أخنوش.. باش من وجه غيتلقاه ويهضر معاه

حكومة ''كوبي كولي''

''كارط ميموار'' و ''الوتساب'' يورطان زوجا بالخيانة الزوجية بـ''إنزكان'' والزوجة عرقات الشقف لراجلها..

بتاريــخ : 7 يناير 2017 / 17:29 كارط ميموار و الوتساب يورطان زوجا بالخيانة الزوجية بـإنزكان والزوجة عرقات الشقف لراجلها.. | مجتمع
''كارط ميموار'' و ''الوتساب'' يورطان زوجا بالخيانة الزوجية بـ''إنزكان'' والزوجة عرقات الشقف لراجلها..
أوقفت عناصر الأمن الوطني بإنزكان شابا بتهمة الخيانة الزوجية بعدما ضبطت زوجة الشاب صورة يظهر فيها الزوج في وضعية مخلة بالأداب.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر


أوقفت عناصر الأمن الوطني بإنزكان شابا بتهمة الخيانة الزوجية بعدما ضبطت زوجة الشاب صورة يظهر فيها الزوج في وضعية مخلة بالأداب.

وقامت الزوجة حسب ما رواه مصدر موثوق لـ ''شوف تيفي'' ببعث صورة لزوجها رفقة خليلته في أوضاع مخلة من ذاكرة هاتفه النقال الى هاتفها عبر خدمة ''الواتساب''.

و يضيف المصدر أن الزوجة تقدمت بشكاية ضد زوجها وخليلته, مدعمة شكايتها بالصورة المحصلة عليها من ذاكرة هاتف الزوج و هو في أوضاع جنسية كحجة على تهمة الخيانة الزوجية , لتفتح المصالح الأمنية بعد ذلك بحث في القضية , استدعت من خلاله الشاب المتهم من طرف زوجته وبعد البحث تم توقيفه رفقة خليلته وذلك من أجل تعميق البحث معهما حول حقيقة الصورة و تهمة الفساد و الخيانة الزوجية.



 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الوتساب/ كارط ميموار/ الزوجة/ الخيانة الزوجية/ تهمة الفساد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير..تطبيق جديد بالواتساب يسمح بتعدد الزوجات | مجتمع

مثير..تطبيق جديد بالواتساب يسمح بتعدد الزوجات

لأول مرة في العالم .. مراحيض وأزياء وأسماء خاصة بالمتحولين جنسيا | مجتمع

لأول مرة في العالم .. مراحيض وأزياء وأسماء خاصة بالمتحولين جنسيا

عاجل:شوفو أشنو وقع اليوم فالكنيسة ديال كازا | مجتمع

عاجل:شوفو أشنو وقع اليوم فالكنيسة ديال كازا

صور مؤثرة لحصان يبكي صديقه خلال تشييع جنازته | مجتمع

صور مؤثرة لحصان يبكي صديقه خلال تشييع جنازته

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

اللحظة التي لن ينساها المغاربة..عندما بكى مصطفى العلوي و هو يعلن عن وفاة الملك الراحل الحسن الثاني | قنوات أخرى
منذ 19 دقيقة

اللحظة التي لن ينساها المغاربة..عندما بكى مصطفى العلوي و هو يعلن عن وفاة الملك الراحل الحسن الثاني

بنكيران دخل طول و عرض فأفتاتي على قْبل أخنوش..عييت منهضر معاه و مبغاش يْڭر فيه | خارج البلاطو

بنكيران دخل طول و عرض فأفتاتي على قْبل أخنوش..عييت منهضر معاه و مبغاش ''يْڭر'' فيه

بكاميرا للمراقبة..شوفو كيفاش تشفر سعودي من سوبر مارشي‎ | زووم

بكاميرا للمراقبة..شوفو كيفاش تشفر سعودي من سوبر مارشي‎

بالفيديو..شوفو كيفاش كيعيش الفنان موس ماهير داخل المنزل ديالو/أسرار خاصة يبوح بها لأول مرة عن حياته/سعد لمجرد والميلودي | معانا فنان

بالفيديو..شوفو كيفاش كيعيش الفنان موس ماهير داخل المنزل ديالو/أسرار خاصة يبوح بها لأول مرة عن حياته/سعد لمجرد والميلودي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

كارط ميموار و الوتساب يورطان زوجا بالخيانة الزوجية بـإنزكان والزوجة عرقات الشقف لراجلها.. | مجتمع
منذ 40 دقيقة

''كارط ميموار'' و ''الوتساب'' يورطان زوجا بالخيانة الزوجية بـ''إنزكان'' والزوجة عرقات الشقف لراجلها..

بن كيران يطالب بطرد عبد العزيز أفتاتي من حزب العدالة والتنمية | بوليتيك

بن كيران يطالب بطرد عبد العزيز أفتاتي من حزب العدالة والتنمية

مثير..تطبيق جديد بالواتساب يسمح بتعدد الزوجات | مجتمع

مثير..تطبيق جديد بالواتساب يسمح بتعدد الزوجات

بسبب الرشوة..الحموشي يوقف موظف شرطة بمفوضية الأمن بواد زم | بوليتيك

بسبب الرشوة..الحموشي يوقف موظف شرطة بمفوضية الأمن بواد زم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.