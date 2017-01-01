 بن كيران يطالب بطرد عبد العزيز أفتاتي من حزب العدالة والتنمية ﻿
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بن كيران يطالب بطرد عبد العزيز أفتاتي من حزب العدالة والتنمية

بتاريــخ : 7 يناير 2017 / 17:13 بن كيران يطالب بطرد عبد العزيز أفتاتي من حزب العدالة والتنمية | بوليتيك
بن كيران يطالب بطرد عبد العزيز أفتاتي من حزب العدالة والتنمية
كشفت مصادر مقربة من قيادات حزب العدالة والتنمية أن بسبب التصريحات الأخيرة للبرلماني السابق باسم الحزب عبد العزيز ضد بلاغ رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الأخير بخصوص المشاورات الحكومية أصبح مهددا

شوف تيفي


كشفت مصادر مقربة من قيادات حزب العدالة والتنمية أن بسبب التصريحات الأخيرة للبرلماني السابق باسم الحزب عبد العزيز ضد بلاغ رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الأخير بخصوص المشاورات الحكومية أصبح مهددا بالطرد من حزب البيجيدي .

وأفادت ذات المصادر، أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أسر لمقربين منه أنه إذا إستمر عبد العزيز أفتاتي في إطلاق تصريحاته ''الغير مسؤولة'' بإعتباره عضوا بحزب المصباح، فإنه سيكون مضطرا لطرده من الحزب أو إنسحابه من رئاسة حزب العدالة والتنمية.

وتابع ذات المصدر، أن لجنة من قيادة حزب العدالة والتنمية ستلتقي بعبد العزيز أفتاتي لمحاولة إقناعه بالتوقف عن مهاجمة حزب العدالة والتنمية، أو أن قرار طرده من الحزب سيفعل ضد أفتاتي وهو القرار الوحيد المتبقي أمام أفتاتي بعد تجميد رئاسته للجنة الشفافية والنزاهة التابعة للحزب.

وإشتكى رئيس الحكومة المعين بن كيران بشكل علني من تصريحات أفتاتي ضد عزيز أخنوش مصرحا بأنه سيكون مضطرا لإتخاذ أقصى قرار ضده، مطالبا في اللقاء الوطني الثاني لرؤساء الجماعات المنظم صبيحة اليوم بمركز المعمورة من قيادات حزبه بتحمل مسؤولياتهم في الخرجات الإعلامية لعبد العزيز أفتاتي والذي وصفه بأنه ''يهدم مايبنيه''.


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