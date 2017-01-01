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مثير..تطبيق جديد بالواتساب يسمح بتعدد الزوجات

بتاريــخ : 7 يناير 2017 / 17:02 مثير..تطبيق جديد بالواتساب يسمح بتعدد الزوجات | مجتمع
مثير..تطبيق جديد بالواتساب يسمح بتعدد الزوجات
أطلق مجموعة من المدونين السعوديين تطبيقا جديدا بالواتساب تحت عنوان ''تعدد الزوجات'' بهدف التسهيل على الشباب الراغبين في التعدد ومواجهة نسب الطلاق المرتفعة في المملكة.

شوف تيفي:

أطلق مجموعة من المدونين السعوديين تطبيقا جديدا بالواتساب تحت عنوان ''تعدد الزوجات'' بهدف التسهيل على الشباب الراغبين في التعدد ومواجهة نسب الطلاق المرتفعة في المملكة.

و حسب مواقع إخبارية سعودية ،يأتي هذا التطبيق في محاولة لتشجيع الرجال على تعدد الزوجات للتعامل مع ''مشكلة'' العدد المتزايد من النساء المطلقات والأرامل والعوانس في السعودية، وذلك في دعوة صريحة للشباب السعودي لاتخاذ أكثر من زوجة بهدف خفض عدد النساء اللاتي لا يملكن شريكاً في حياتهن.

و قد تفاعلت مجموعة من النساء المطلقات إلى جانب الفتيات اللاتي لم يسبق لهن الزواج من قبل مع هذا التطبيق حسب مُطلقوه، وضعن أسمائهن على قائمة الانتظار، قائلات إنهن لن يمانعن الارتباط برجل لديه زوجة أو اثنتين أو ثلاث.



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