 بنكيران : مكنخافش نحط السوارت لجلالة الملك... ! ﻿
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بنكيران : مكنخافش نحط السوارت لجلالة الملك... !

بتاريــخ : 7 يناير 2017 / 16:41 بنكيران : مكنخافش نحط السوارت لجلالة الملك... ! | بوليتيك
بنكيران : مكنخافش نحط السوارت لجلالة الملك... !
جريا على عادته، أدرج رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران، اسم ''الملك'' في خطابه الذي ألقاه صبيحة اليوم السبت أثناء مشاركته في اللقاء الوطني الثاني لرؤساء الجماعات والمقاطعات، رغم أن السياق كان

شوف تيفي
جريا على عادته، أدرج رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران، اسم ''الملك'' في خطابه الذي ألقاه صبيحة اليوم السبت أثناء مشاركته في اللقاء الوطني الثاني لرؤساء الجماعات والمقاطعات، رغم أن السياق كان بعيدا جدا ولم يكن يلزمه أبدا ذكر اسم ''جلالة الملك'' في هذا النقاش .
المحللون لمغزى ورسائل خطابات بنكيران، رأوا أن إدراج الأخير لاسم ''جلالة الملك'' لم يكن اعتباطيا أو عفويا، بل يحمل رسائل أخرى من وراء الخطاب، كما هي عادة بنكيران، مادام سياق كلامه في تلك اللحظة لم يكن ملزما له بذكر اسم الملك..
ففي غمرة حديثه عن انعكاسات تصريحات أفتاتي المستفزة، والتي كان آخرها وصفه عزيز أخنوش بـ''الشناق''، خاطب بنكيران الحضور بالقول: ''أنا مابغيتكومش تعاونوني، راه شي كايبني شي كيطيح''، مؤكدا أن من يرغب في التعبير عن حريته وآرائه الشخصية عليه بالخروج من الحزب''، قبل أن ينعطف بكلامه فجأة، ويقول: ''ماشي كنتخوف شي نهار نحط السوارت لجلالة الملك ونقولو ماتليتش قدرت نشكل هاد الحكومة راه مابغاتش تشكل ليا''، وهذا بحسب المتتبعين، يحمل رسائل مبطنة، زادها بنكيران لبسا حينما أكمل حديثه قائلا: ''كنخاف شي نهار نسمح فيكم ونمشي فحلاتي ونخرج من الحزب بطريقة غير مرضية''.. وبالتالي يقول المتتبعون: إذا كان هذا ''التهديد'' موجها لأعضاء حزب البيجيدي، فذلك شأن داخلي محض يخص الحزب، ولم يكن يستدعي من بنكيران ذكر اسم الملك وإدراجه في سياق الحديث عن تصريحات البيجيديين المستفزة أحيانا.. أما إذا كان ''تهديدا'' يراد منه التعميم إلى خارج الحزب، فإن الحكومة لم يكن يوما رهينة بقرار شخصي من بنكيران، ولا بمدى قدرته على تسليم مفاتيح الاستسلام، مادامت حالة البلوكاج الطويلة، لم تؤثر أبدا في سير مؤسسات البلاد، التي يقودها الملك بثبات .

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بنكيران : مكنخافش نحط السوارت لجلالة الملك... !

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