 توقيف ثلاثة أشخاص بالرباط يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية وارتكابهم لجرائم الاختطاف والاحتجاز والسرقة بالعنف ﻿
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توقيف ثلاثة أشخاص بالرباط يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية وارتكابهم لجرائم الاختطاف والاحتجاز والسرقة بالعنف | حوادث و حقوق

توقيف ثلاثة أشخاص بالرباط يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية وارتكابهم لجرائم الاختطاف والاحتجاز

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توقيف ثلاثة أشخاص بالرباط يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية وارتكابهم لجرائم الاختطاف والاحتجاز والسرقة بالعنف

بتاريــخ : 7 يناير 2017 / 16:38 توقيف ثلاثة أشخاص بالرباط يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية وارتكابهم لجرائم الاختطاف والاحتجاز والسرقة بالعنف | حوادث و حقوق
توقيف ثلاثة أشخاص بالرباط يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية وارتكابهم لجرائم الاختطاف والاحتجاز والسرقة بالعنف
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، أمس الجمعة، من توقيف ثلاثة أشخاص، أحدهم مبحوث عنه، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية وارتكابهم لجرائم الاختطاف والاحتجاز والسرقة

 شوف تيفي:

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، أمس الجمعة، من توقيف ثلاثة أشخاص، أحدهم مبحوث عنه، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية وارتكابهم لجرائم الاختطاف والاحتجاز والسرقة بالعنف.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ ، أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيهم قاموا، رفقة شخصين آخرين، باختطاف الضحية من داخل مقهى واقتياده نحو مدينة تمارة، حيث تم احتجازه وتجريده من بعض ممتلكاته وإرغامه على وضع بصمة إبهامه على وثيقة بيضاء، وذلك بتحريض من إحدى السيدات.

كما كشفت الأبحاث والتحريات المنجزة، بحسب المصدر ذاته، أن المشتبه فيهم، وهم مستخدم وحارسان بملهى ليلي، قاموا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية مقابل مبلغ 50 ألف درهم، وذلك بتحريض من السيدة التي ادعت لهم بأن الضحية كان يبتزها ويهددها بنشر صور إباحية خاصة بها.

وأضاف البلاغ أنه تم حجز الوثيقة التي تحمل بصمة الضحية، وإخضاعها لخبرة تقنية، كما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما لا تزال التحريات متواصلة لتوقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

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