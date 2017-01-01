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أخنوش يصفع أفتاتي من قلب وجدة: أنت برلماني يحسن الكلام الفارغ.. ورأيك لا يعنيني في شيء

بتاريــخ : 7 يناير 2017 / 16:30 أخنوش يصفع أفتاتي من قلب وجدة: أنت برلماني يحسن الكلام الفارغ.. ورأيك لا يعنيني في شيء | بوليتيك
أخنوش يصفع أفتاتي من قلب وجدة: أنت برلماني يحسن الكلام الفارغ.. ورأيك لا يعنيني في شيء
يبدو أن عبد العزيز أفتاتي لن يرفل له جفن، وهو يرى كيف تهاوت على رأسه اليوم مطارق رئيسه في الحزب عبد الإله بنكيران، قبل يتلقى دقات قاصمة من عزيز أخنوش، بسبب تصريحاته أمس الجمعة حول زعيم التجمع الوطني

شوف تيفي

يبدو أن عبد العزيز أفتاتي لن يرفل له جفن، وهو يرى كيف تهاوت على رأسه اليوم مطارق رئيسه في الحزب عبد الإله بنكيران، قبل يتلقى دقات قاصمة من عزيز أخنوش، بسبب تصريحاته أمس الجمعة حول زعيم التجمع الوطني للأحرار.
وقال أخنوش الذي كان يتحدث اليوم في لقاء جهوي للتجمع الوطني للأحرار بوجدة، إنه يشكر بنكيران رئيس الحكومة، لدفاعه عنه بعد تصريحات أفتاتي المسيئة في حقه، مؤكدا في الوقت نفسه على أنه غير مهتم بهذه التصريحات الصادرة، حسب قوله، عن برلماني لم يقدم لجهته أي إنجاز يذكر.
وأضاف أخنوش، في خطاب صريح لأفتاتي، بعدما تجنب أن يشير إليه بالاسم، ''إنه برلماني يحسن الكلام الفارغ ولم يساهم في خلق أي منصب شغل بالجهة طيلة شغله لمنصب برلماني عن الجهة لولايتين''. مشددا في الآن ذاته على أن كلام أفتاتي لا يعنيه، وأن ما يهمه ''هو العمل الجاد وخدمة المواطن''.


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أخنوش بنكيران أفتاتي وجدة

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