 بنكيران يجلد ظهر أفتاتي: غدا السي أفتاتي يكون مسؤول مع السي أخنوش.. باش من وجه غيتلقاه ويهضر معاه ويسلم عليه ﻿
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حكومة ''كوبي كولي''

بنكيران يجلد ظهر أفتاتي: غدا السي أفتاتي يكون مسؤول مع السي أخنوش.. باش من وجه غيتلقاه ويهضر معاه ويسلم عليه

بتاريــخ : 7 يناير 2017 / 16:20 بنكيران يجلد ظهر أفتاتي: غدا السي أفتاتي يكون مسؤول مع السي أخنوش.. باش من وجه غيتلقاه ويهضر معاه ويسلم عليه | بوليتيك
بنكيران يجلد ظهر أفتاتي: غدا السي أفتاتي يكون مسؤول مع السي أخنوش.. باش من وجه غيتلقاه ويهضر معاه ويسلم عليه
''ذاك السي أفتاتي راه عياني بكل صراحة.. خاصو يسكت.. واش معقولة أنا كنحاول مع السي عزيز أخنوش باش يجي للحكومة وباش نكونو الحكومة وهو كيجبدو بهاذيك الطريقة''.. هكذا تحدث بنكيران اليوم في اللقاء الوطني

شوف تيفي


''ذاك السي أفتاتي راه عياني بكل صراحة.. خاصو يسكت.. واش معقولة أنا كنحاول مع السي عزيز أخنوش باش يجي للحكومة وباش نكونو الحكومة وهو كيجبدو بهاذيك الطريقة''.. هكذا تحدث بنكيران اليوم في اللقاء الوطني الثاني لرؤساء الجماعات، حول عبد العزيز أفتاتي، الذي يحاول أن يستقل برأيه في التعبير عما يجري في كواليس المشاورات حول تشكيل الحكومة.
وبدا بنكيران منفعلا من طريقة تناول أفتاتي لأخنوش في حديثه مؤخرا للصحافة، مؤكدا على أنه سيجد نفسه مضطرا أن يذهب معه لأقصى حد، موضحا في حديثه عن أفتاتي ''درنا معاه كلشي، ووقفناه في الانتخابات ديال 2015، وناض هو كيسيفط في 2016... ووالو حتى حاجة مبغات تكَر فيه..''.
وعاد بنكيران إلى تصريحات أفتاتي المثيرة للجدل '' هذاك لكلام خصو عمرو ميتقال.. غدا السي أفتاتي يكون مسؤول مع السي عزيز أخنوش.. باش من وجه غيتلقاه ويهضر معاه ويسلم عليه.. حنا واش سي عزيز أخنوش مكنعرفوهش؟..'' يتساءل بنكيران قبل أن يجيب، أنه رجل طيب ''ولد الناس، تعملنا معاه خمسنين في كامل الانسجام في الحكومة، مرة وحدة للي وقع بيناتنا سوء تفاهم..''. ولكي يوضح الصورة أكثر عاد زعيم البيجيديين للاستنجاد بالأمثلة التي يجد فيها مخرجا لتصريف الميساجات قائلا ''سمحو ليا الأخوان.. واش عمر شي واحد كيخطب من شي واحد، والدراري ديالو كيضربو بالحجر الدار ديال لاخور.. سخفتونا..''.


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بنكيران أخنوش أفتاتي الحكومة الانتخابات

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