مثير.. بنكيران يهدد بفضح لشكر... ﻿

لم يفت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الرد على بلاغ حزب الاتحاد الاشتراكي الأخير، حيث قال إنه لا مشكل لديه مع حزب بنبركة، بل يحترمهم ولم يسبق له أن ذكر اسم الحزب بسوء يذكر.

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لم يفت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الرد على بلاغ حزب الاتحاد الاشتراكي الأخير، حيث قال إنه لا مشكل لديه مع حزب بنبركة، بل يحترمهم ولم يسبق له أن ذكر اسم الحزب بسوء يذكر.

وأضاف أن ادريس لشكر الكاتب الأول للحزب المذكور أن أبواب الحكومة منذ ثلاثة أشهر وهي مشرعة أمامه، ولم يعلن كل هذه المدة عن عزمه الدخول للحكومة، مشيرا إلى أنه فجأة جا كيجري باغي يدخل، متسائلا في الوقت ذاته عن الأسباب الحقيقية التي منعت لشكر من التشاور معه من أجل الدخول للحكومة.

وفي السياق ذاته وفي تصريح طريف قال بنكيران أن لشكر ''مافراسوش أن والدي رحمه الله مشا للحج وهو عندو 16 عام مع أحد الأشخاص أكبر منه سنا، وعندما يهمون بركوب الباخرة كيبداو يهبطو الثمن، في تلك اللحظة طلب الرجل من والدي أن يصعد للباخرة مع الحوايج، وقال له أنه سيلحق به عندما يهبط الثمن، وعند صعود والدي للباخرة، وفي الوقت الذي ينتظر فيه الرجل أن ينزل الثمن سدوا الباب ديال الباطو''.. وهو الشيء الذي جعل القاعة التي كانت تحتضن دورة تكوينية لرؤساء الجماعات تهتز بالضحك.

وأضاف بنكيران بعد ذلك أنه لا يريد أن يرد مباشرة على لشكر، لأنه دار شي حوايج حسب قول المتحدث، وأنه يمتنع عن الجواب لكنه سيجيب في الوقت المناسب، وسيكشف فيما بعد عن ما دار بينهما.



