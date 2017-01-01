بيدوفيلي حصل فكازا وها شحال عطاوه ﻿

بعد اعتقال بيدوفيلي سابقا من طرف المصالح الأمنية، كشف مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أدانت المتهم، بأربعة أشهر حبسا نافذا مع غرامة قدرها مليون سنتيم.

شوف تيفي

بعد اعتقال بيدوفيلي سابقا من طرف المصالح الأمنية، كشف مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أدانت المتهم، بأربعة أشهر حبسا نافذا مع غرامة قدرها مليون سنتيم.

وأضاف المصدر ذاته أن البيدوفيلي تمت إدانته بعد التأكد من وجود فيديوهات خاصة به على هاتفه المحمول، حيث تمت متابعته بتهمة ''إنتاج وحيازة مواد إباحية لأطفال''، بعد ثبوت الاتهامات الموجهة إليه.