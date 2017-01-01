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بعد عثمان ملين.. ''ولد حجيب'' يحيي فن العيوط عبر ألبوم متنوع

بتاريــخ : 7 يناير 2017 / 16:10 بعد عثمان ملين.. ولد حجيب يحيي فن العيوط عبر ألبوم متنوع | ثقافة و فنون
بعد عثمان ملين.. ''ولد حجيب'' يحيي فن العيوط عبر ألبوم متنوع
سيرا على نهج أبرز نجوم العيطة في المغرب، وفي سابقة طرح الفنان ''نور فتان المهدي'' الشهير بـ ''ولد حجيب'' ألبومه الغنائي ''بين الجمعة بين الثلاث''، وهو أول ألبوم له في مشواره الفني، بعد دورات تكوينية

شوف تيفي
سيرا على نهج أبرز نجوم العيطة في المغرب، وفي سابقة طرح الفنان ''نور فتان المهدي'' الشهير بـ ''ولد حجيب'' ألبومه الغنائي ''بين الجمعة بين الثلاث''، وهو أول ألبوم له في مشواره الفني، بعد دورات تكوينية تلقاها على أيدي كبار شيوخ العيطة ومنهم الفنان حجيب، رغم أن العديد من الفنانين يعتبرون إصدار ألبوم وخصوصا في هذا اللون يعد صعبا نظرا لغياب شركات الإنتاج.
ويضم الألبوم الجديد الذي أنتجه ''ولد حجيب'' 6 قطع غنائية أصيلة خاصة بالعيطة، التي يحمل مشعلها الفنان حجيب، والحاجة حليمة، والبيضاوية ...
وكشف ''ولد حجيب'' في تصريح خاص أن العمل الجديد هو عبارة عن عصارة 14 سنة من التجربة والخبرة في فن العيطة، وإصداره جاء بغاية الحفاظ على التراث الشعبي الأصيل ورد الاعتبار لفن العيطة خاصة منها ''العيطة العبدية''.

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بعد عثمان ملين.. ولد حجيب يحيي فن العيوط عبر ألبوم متنوع

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