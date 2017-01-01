مؤثر...الدرك يحقق مع سائق ''الحافلة المحترقة'' والعثور على جثة زميله متفحمة بالكامل مع بضائع المسافرين ﻿

أوقفت عناصر الدرك الملكي بأمسكروض سائق حافلة نقل المسافرين التي تعرضت لحادث مؤلم في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد احتراقها بالكامل بمنطقة أمسكروض.

شوف تيفي

أوقفت عناصر الدرك الملكي بأمسكروض سائق حافلة نقل المسافرين التي تعرضت لحادث مؤلم في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد احتراقها بالكامل بمنطقة أمسكروض.

وأضافت ذات المصادر، أن السائق يتواجد حاليا رهن الاعتقال بمركز الدرك الملكي بامسكروض حيث يتواصل التحقيق معه حول الحادث الذي راح ضحيته إلى حدود اللحظة 11 شخصا وإصابة العشرات بحروق خطيرة.

وأفادت ذات المصادر، أن جثة السائق الثاني للحافلة تفحمت بشكل كامل، حيث كان نائما في مكان يقع أسفل الحافلة مباشرة بجانب المستودع الخاص بالبضائع وحقائب المسافرين.

هذا، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن سبب الحادثة يعود لإصطدام الحافلة التي كانت تقل أكثر من 40 مسافرا، بشاحنة أخرى من الخلف كانت السبب في اندلاع ألسنة النيران بالحافلة.





