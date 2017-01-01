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لأول مرة في العالم .. مراحيض وأزياء وأسماء خاصة بالمتحولين جنسيا | مجتمع

لأول مرة في العالم .. مراحيض وأزياء وأسماء خاصة بالمتحولين جنسيا

حكومة ''كوبي كولي''

لأول مرة في العالم .. مراحيض وأزياء وأسماء خاصة بالمتحولين جنسيا

بتاريــخ : 7 يناير 2017 / 15:35 لأول مرة في العالم .. مراحيض وأزياء وأسماء خاصة بالمتحولين جنسيا | مجتمع
لأول مرة في العالم .. مراحيض وأزياء وأسماء خاصة بالمتحولين جنسيا
شرعت وزارة التعليم في ولاية جنوب أستراليا, في تمكين الطلاب المتحولين جنسياً من اختيار أسمائهم المفضلة، وأزيائهم الموحدة، وتمكينهم من مراحيض خاصة بهم، و ذلك بموجب سياسةٍ جديدة ستعمل على تطبيقها

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

 شرعت وزارة التعليم في ولاية جنوب أستراليا, في تمكين الطلاب المتحولين جنسياً من اختيار أسمائهم المفضلة، وأزيائهم الموحدة، وتمكينهم من مراحيض خاصة بهم، و ذلك بموجب سياسةٍ جديدة ستعمل على تطبيقها ولاية جنوب أستراليا في المستقبل .


كما ستمكن ولاية جنوب أستراليا هؤلاء الطلاب المتحولين حسب مصادر إعلامية من النوم في المعسكرات المدرسية جنباً إلى جنب مع الطلاب المنتمين إلى الجنس الذي يعتبر أولئك المتحولون جنسياً أنفسهم منتمين إليه.

وذكرت الوزارة أن هذه السياسة سوف تضمن معاملة ''ملائمة'' للطلاب المتحولين جنسياً من قبل المسؤولين بالمدارس، حسب تصريحات صحفية لـ''ماري هايز'' المديرة التنفيذية لقسم خدمات المدارس وتطوير الطفل على مستوى الولاية.

وأضافت ماري أن هذه السياسة تعزز التسامح، وهي رسالةً قوية إلى الطلاب الآخرين بأن الأطفال المتحولين جنسيا يجب التعايش معهم ولا ينبغي اضطهادهم.



 

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المتحولين جنسياً/ مراحيض خاصة / أستراليا/ المدارس /أولياء الأمور

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