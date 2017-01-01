عاجل:شوفو أشنو وقع اليوم فالكنيسة ديال كازا ﻿

ألحق صباح اليوم السبت، مواطن عربي من أصل أردني أضرارا مادية بتمثالين داخل مقر الكنسية المتواجدة بشارع الزرقطوني بمنطقة أنفا بالدار البيضاء.

شوف تيفي:

ألحق صباح اليوم السبت، مواطن عربي من أصل أردني أضرارا مادية بتمثالين داخل مقر الكنسية المتواجدة بشارع الزرقطوني بمنطقة أنفا بالدار البيضاء.

و علمت ''شوف تيفي'' من خلال مصدر أمني،أن الموقوف ،بدت عليه أعراض و علامات اضطراب نفسي .

و قد تم حسب مصدرنا،نقل المعني بالأمر إلى مقر الدائرة الأمنية المختصة ترابيا و ذلك لتحديد ملابسات و ظروف القضية في انتظار عرضه على أنظار الخبرة الطبية.





