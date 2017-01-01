عاجل...مستشارة جماعية ضمن ضحايا الحافلة ولجنة طبية مركزية لتحديد هوية الجثث المتفحمة ﻿

قالت مصادر مطلعة، أن مستشارة جماعية بإقليم تزنيت تنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ضمن ضحايا الحافلة التي إحترقت بالكامل مخلفة إلى حد الآن مقتل 10 ضحايا وإصابة 22 شخص بجروح خطيرة.

شوف تيفي



قالت مصادر مطلعة، أن مستشارة جماعية بإقليم تزنيت تنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ضمن ضحايا الحافلة التي إحترقت بالكامل مخلفة إلى حد الآن مقتل 10 ضحايا وإصابة 22 شخص بجروح خطيرة.

وقالت ذات المصادر أن المستشارة ''ح، ص'' العضو بجماعة تافراوت إقليم تزنيت أصيبت بحروق، حيث انها كانت ضمن الركاب المقدر عددهم ب 40 مسافرا.

وأفادت ذات المصادر، أن لجنة طبية مركزية حلت بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني لتحديد هوية الجثث المتفحمة جراء إحتراقها بالكامل، حيث أن بعض الضحايا لم يتم إنتشالهم من وسط الحافلة المحترقة إلا بعد إطفاء النيران من طرف الوقاية المدنية.