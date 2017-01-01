 عاجل...مستشارة جماعية ضمن ضحايا الحافلة ولجنة طبية مركزية لتحديد هوية الجثث المتفحمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

توقيف ثلاثة أشخاص بالرباط يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية وارتكابهم لجرائم الاختطاف والاحتجاز والسرقة بالعنف | حوادث و حقوق

توقيف ثلاثة أشخاص بالرباط يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية وارتكابهم لجرائم الاختطاف والاحتجاز

مثير.. بنكيران يهدد بفضح لشكر..وفايسبوكيون لرئيس الحكومة :هي دابا آش تتسنا | بوليتيك

مثير.. بنكيران يهدد بفضح لشكر..وفايسبوكيون لرئيس الحكومة :''هي دابا آش تتسنا ''

أخنوش يصفع أفتاتي من قلب وجدة: أنت برلماني يحسن الكلام الفارغ.. ورأيك لا يعنيني في شيء | بوليتيك

أخنوش يصفع أفتاتي من قلب وجدة: أنت برلماني يحسن الكلام الفارغ.. ورأيك لا يعنيني في شيء

بنكيران يجلد ظهر أفتاتي: غدا السي أفتاتي يكون مسؤول مع السي أخنوش.. باش من وجه غيتلقاه ويهضر معاه ويسلم عليه | بوليتيك

بنكيران يجلد ظهر أفتاتي: غدا السي أفتاتي يكون مسؤول مع السي أخنوش.. باش من وجه غيتلقاه ويهضر معاه

مثير.. بنكيران يهدد بفضح لشكر... | بوليتيك

مثير.. بنكيران يهدد بفضح لشكر...

بيدوفيلي حصل فكازا وها شحال عطاوه | حوادث و حقوق

بيدوفيلي حصل فكازا وها شحال عطاوه

بعد عثمان ملين.. ولد حجيب يحيي فن العيوط عبر ألبوم متنوع | ثقافة و فنون

بعد عثمان ملين.. ''ولد حجيب'' يحيي فن العيوط عبر ألبوم متنوع

مؤثر...الدرك يحقق مع سائق الحافلة المحترقة والعثور على جثة زميله متفحمة بالكامل مع بضائع المسافرين | حوادث و حقوق

مؤثر...الدرك يحقق مع سائق ''الحافلة المحترقة'' والعثور على جثة زميله متفحمة بالكامل مع بضائع

لأول مرة في العالم .. مراحيض وأزياء وأسماء خاصة بالمتحولين جنسيا | مجتمع

لأول مرة في العالم .. مراحيض وأزياء وأسماء خاصة بالمتحولين جنسيا

حكومة ''كوبي كولي''

عاجل...مستشارة جماعية ضمن ضحايا الحافلة ولجنة طبية مركزية لتحديد هوية الجثث المتفحمة

بتاريــخ : 7 يناير 2017 / 15:25 عاجل...مستشارة جماعية ضمن ضحايا الحافلة ولجنة طبية مركزية لتحديد هوية الجثث المتفحمة | حوادث و حقوق
عاجل...مستشارة جماعية ضمن ضحايا الحافلة ولجنة طبية مركزية لتحديد هوية الجثث المتفحمة
قالت مصادر مطلعة، أن مستشارة جماعية بإقليم تزنيت تنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ضمن ضحايا الحافلة التي إحترقت بالكامل مخلفة إلى حد الآن مقتل 10 ضحايا وإصابة 22 شخص بجروح خطيرة.

شوف تيفي

قالت مصادر مطلعة، أن مستشارة جماعية بإقليم تزنيت تنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ضمن ضحايا الحافلة التي إحترقت بالكامل مخلفة إلى حد الآن مقتل 10 ضحايا وإصابة 22 شخص بجروح خطيرة.

وقالت ذات المصادر أن المستشارة ''ح، ص'' العضو بجماعة تافراوت إقليم تزنيت أصيبت بحروق، حيث انها كانت ضمن الركاب المقدر عددهم ب 40 مسافرا.

وأفادت ذات المصادر، أن لجنة طبية مركزية حلت بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني لتحديد هوية الجثث المتفحمة جراء إحتراقها بالكامل، حيث أن بعض الضحايا لم يتم إنتشالهم من وسط الحافلة المحترقة إلا بعد إطفاء النيران من طرف الوقاية المدنية.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الوقاية المدنية الحروق تافراوت شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

توقيف ثلاثة أشخاص بالرباط يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية وارتكابهم لجرائم الاختطاف والاحتجاز والسرقة بالعنف | حوادث و حقوق

توقيف ثلاثة أشخاص بالرباط يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية وارتكابهم لجرائم الاختطاف والاحتجاز والسرقة بالعنف

بيدوفيلي حصل فكازا وها شحال عطاوه | حوادث و حقوق

بيدوفيلي حصل فكازا وها شحال عطاوه

مؤثر...الدرك يحقق مع سائق الحافلة المحترقة والعثور على جثة زميله متفحمة بالكامل مع بضائع المسافرين | حوادث و حقوق

مؤثر...الدرك يحقق مع سائق ''الحافلة المحترقة'' والعثور على جثة زميله متفحمة بالكامل مع بضائع المسافرين

حقيقة العصابة التي تعترض سبيل الفتيات في مارتيل، وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

حقيقة العصابة التي تعترض سبيل الفتيات في مارتيل، وهذه هي التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شوفو كيفاش كيعيش الفنان موس ماهير داخل المنزل ديالو/أسرار خاصة يبوح بها لأول مرة عن حياته/سعد لمجرد والميلودي | معانا فنان
منذ 40 دقيقة

بالفيديو..شوفو كيفاش كيعيش الفنان موس ماهير داخل المنزل ديالو/أسرار خاصة يبوح بها لأول مرة عن حياته/سعد لمجرد والميلودي

بسبب هاتف أيفون جريمة قتل بشعة بالشارع‎ | زووم

بسبب هاتف "أيفون" جريمة قتل بشعة بالشارع‎

بالفيديو.. أول تصريح للسائق الذي احترقت حافلته وراح ضحيتها 11 شخص | قنوات أخرى

بالفيديو.. أول تصريح للسائق الذي احترقت حافلته وراح ضحيتها 11 شخص

بنكيران يرد على الأحرار..أخنوش قاليا يومين و نرد عليك و تسنيتو ومزال مجاش و أنا مزال كنتسناه | بــووز

بنكيران يرد على الأحرار..أخنوش قاليا يومين و نرد عليك و تسنيتو ومزال مجاش و أنا مزال كنتسناه

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

توقيف ثلاثة أشخاص بالرباط يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية وارتكابهم لجرائم الاختطاف والاحتجاز والسرقة بالعنف | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

توقيف ثلاثة أشخاص بالرباط يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية وارتكابهم لجرائم الاختطاف والاحتجاز

مثير.. بنكيران يهدد بفضح لشكر..وفايسبوكيون لرئيس الحكومة :هي دابا آش تتسنا | بوليتيك

مثير.. بنكيران يهدد بفضح لشكر..وفايسبوكيون لرئيس الحكومة :''هي دابا آش تتسنا ''

أخنوش يصفع أفتاتي من قلب وجدة: أنت برلماني يحسن الكلام الفارغ.. ورأيك لا يعنيني في شيء | بوليتيك

أخنوش يصفع أفتاتي من قلب وجدة: أنت برلماني يحسن الكلام الفارغ.. ورأيك لا يعنيني في شيء

بنكيران يجلد ظهر أفتاتي: غدا السي أفتاتي يكون مسؤول مع السي أخنوش.. باش من وجه غيتلقاه ويهضر معاه ويسلم عليه | بوليتيك

بنكيران يجلد ظهر أفتاتي: غدا السي أفتاتي يكون مسؤول مع السي أخنوش.. باش من وجه غيتلقاه ويهضر معاه

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.