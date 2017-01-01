 حقيقة العصابة التي تعترض سبيل الفتيات في مارتيل، وهذه هي التفاصيل ﻿
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حقيقة العصابة التي تعترض سبيل الفتيات في مارتيل، وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 7 يناير 2017 / 15:23 حقيقة العصابة التي تعترض سبيل الفتيات في مارتيل، وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
حقيقة العصابة التي تعترض سبيل الفتيات في مارتيل، وهذه هي التفاصيل
في إطار التفاعل الإيجابي للمديرية العامة للأمن الوطني مع كل ما ينشر في المنابر الإعلامية، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن ما تم تداوله يوم الخميس الماضي حول خبر العصابة التي تعترض الفتيات

شوف تيفي

في إطار التفاعل الإيجابي للمديرية العامة للأمن الوطني مع كل ما ينشر في المنابر الإعلامية، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن ما تم تداوله يوم الخميس الماضي حول خبر العصابة التي تعترض الفتيات بسيارة سوداء في مارتيل، لا أساس له من الصحة.
وأكدت المديرية في بلاغ لها أن ولاية أمن تطوان تفاعلت بسرعة وبشكل إيجابي مع هذا الخبر، وتعاملت معه على أساس أنه وشاية تتعلق بالتبليغ عن أفعال إجرامية مفترضة، حيث بينت التحقيقات التي جرت بخصوص الخبر المذكور، عدم تسجيل أي شكاية أو وشاية تتعلق بأفعال إجرامية مماثلة، كما أنه لم يرد على مصالح الأمن بتطوان أي إشعار هاتفي من مواطن يدعي أنه كان ضحية أفعال إجرامية من هذا القبيل.

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