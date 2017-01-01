سكــــــــــوب:نزهة الركراكي تعود من باريس إلى المغرب بعد حوالي 3 أشهر على اعتقال ابنها الفنان سعد لمجرد وهاعلاش ﻿

علمت'' شوف تيفي'' أن الفنانة المغربية نزهة الركراكي عادت إلى أرض الوطن بعد سفرها المفاجئ قبل نحو ثلاثة أشهر مباشرة بعد اعتقال ابنها الفنان المغربي سعد لمجرد على خلفية قضية اغتصاب فتاة فرنسية بباريس.

شوف تيفي:م غ

علمت'' شوف تيفي'' أن الفنانة المغربية نزهة الركراكي عادت إلى أرض الوطن بعد سفرها المفاجئ قبل نحو ثلاثة أشهر مباشرة بعد اعتقال ابنها الفنان المغربي سعد لمجرد على خلفية قضية اغتصاب فتاة فرنسية بباريس.

و حسب مصادرنا القريبة من عائلة الفنان سعد ،تأتي عودة الفنانة المغربية لأغراض خاصة أجبرتها على مغادرة باريس.

و من المنتظر أن تعاود الفنانة المسرحية الالتحاق بزوجها البشير عبدو الذي يتواجد حاليا بباريس.

تجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي،رفض الأسبوع الماضي منح السراح المؤقت لسعد الذي يقبع مند أكتوبر الماضي بسجن فلوري بعد اتهامه باغتصاب الفتاة الفرنسية ''لورا بريول''.