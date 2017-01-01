 مقرب من أخنوش يرد على بنكيران: من المستبعد أن يكون أي لقاء اليوم بين بنكيران وأخنوش.. وهذه هي الأسباب ﻿
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مقرب من أخنوش يرد على بنكيران: من المستبعد أن يكون أي لقاء اليوم بين بنكيران وأخنوش.. وهذه هي الأسباب | بوليتيك

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مقرب من أخنوش يرد على بنكيران: من المستبعد أن يكون أي لقاء اليوم بين بنكيران وأخنوش.. وهذه هي الأسباب

بتاريــخ : 7 يناير 2017 / 14:58 مقرب من أخنوش يرد على بنكيران: من المستبعد أن يكون أي لقاء اليوم بين بنكيران وأخنوش.. وهذه هي الأسباب | بوليتيك
مقرب من أخنوش يرد على بنكيران: من المستبعد أن يكون أي لقاء اليوم بين بنكيران وأخنوش.. وهذه هي الأسباب
صرح مصطفى بايتاس نائب برلماني والمدير العام للمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لـ''شوف تيفي'' أنه ليس له علم بلقاء بين رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران وعزيز أخنوش زعيم حزب الحمامة

شوف تيفي

صرح مصطفى بايتاس نائب برلماني والمدير العام للمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لـ''شوف تيفي'' أنه ليس له علم بلقاء بين رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران وعزيز أخنوش زعيم حزب الحمامة المتواجد حاليا بوجدة في إطار مواصلة جولته الحزبية لجهات المملكة.
و كشف النائب البرلماني بايتاس، معلقا على التصريح الذي أدلى به رئيس الحكومة المعين صبيحة اليوم بكونه مازال ينتظر رد أخنوش، '' بأنه أمر غريب أن يعترف رئيس الحكومة ببياناته و ليس بيانات الآخرين.''
وكشف بايتاس عن وجود تناقض في حديث رئيس الحكومة بن كيران، مصرحا، أنه إذا كان بن كيران ''لا يعترف بالبيانات فلماذا أصدر بلاغا للحسم في مستقبل المشاورات و إقفال أبوابها قبل أن ينتظر ردا من أحد، لا من حزب التجمع الوطني للأحرار و لا من أحزاب اللي تم إقصاؤها من المشاورات عبر البلاغ''.
وأكد النائب البرلماني ، أن تصريح عزيز أخنوش يوم أمس الجمعة، موجه للرأي العام الذي وعده بالتواصل معه في خضم يومين، لكنه فوجئ بالخرجات الرسمية لرئيس الحكومة التي خلطت الأوراق و غيرت المعطيات. ''
و أضاف المدير العام للمقر المركزي لحزب الحمامة، المتواجد حاليا بمدينة وجدة رفقة أخنوش وبعض قيادات الحزب، أن كل هذه ''التصاريح ما هي إلا حشو في غياب أي محتوى جاد و لا أظن أن يكون أي لقاء مع رئيس الحكومة قبل أن يلتقي أخنوش، كما أعلن على ذلك مع الأحزاب الأخرى المعنية بالمفاوضات.''
هذا، وصرح عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة اليوم أنه مازال ينتظر لقاء عزيز أخنوش الذي وعده بالرد عليه بعد يومين من لقائهما الأخير يوم الأربعاء الماضي.



 

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