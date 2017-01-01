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عاجل: الناجون من فاجعة أكادير التي أودت بحياة 11 قتيلا في شهادات صادمة..خرجنا من الشراجم منين شفنا الناس كيتحرقو+ فيديو

بتاريــخ : 7 يناير 2017 / 14:47 عاجل: الناجون من فاجعة أكادير التي أودت بحياة 11 قتيلا في شهادات صادمة..خرجنا من الشراجم منين شفنا الناس كيتحرقو+ فيديو | حوادث و حقوق
عاجل: الناجون من فاجعة أكادير التي أودت بحياة 11 قتيلا في شهادات صادمة..خرجنا من الشراجم منين شفنا الناس كيتحرقو+ فيديو
كشف عدد من المسافرين الذين نجوا من فاجعة أكادير التي أودت بحياة 11 شخصا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن التفاصيل الكاملة لهذه الحادثة المميتة التي وقعت بالطریق السیار على بعد 41 كیلومتر عن

شوف تيفي:
كشف عدد من المسافرين الذين نجوا من فاجعة أكادير التي أودت بحياة 11 شخصا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن التفاصيل الكاملة لهذه الحادثة المميتة التي وقعت بالطریق السیار على بعد 41 كیلومتر عن مدینة أكادیر.

و قال الناجون في تصريحات للتلفزة المغربية، إنهم عاينوا جثث عائلاتهم تحترق و تتفحم أمام أعينهم و لم يستطيعوا الهروب حيث كانت الأبواب مغلقة مضيفين'' شفنا خوتنا كيموتو وبغينو نعتقوهم و لكن مقدرناش حيث الباب كان مسدود منين دار الشيفور لكسيدة''.

هذا و قد تم نقل المصابین إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادیر لتلقي الإسعافات الضروریة، فیما استدعت الحالة الصحیة للشخص المصاب بإصابة بلیغة نقله عبر مروحیة تابعة لوزارة الصحة الى وحدة طبیة مختصة بمدینة مراكش.

و لقي 11 شخصا ،حتفھم حرقا فیما أصیب 22 آخرون بجروح، حالة أحدھم بلیغة، جراء حادثة سیر وقعت في الساعات الأولى من صباح الیوم السبت.

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عاجل: الناجون من فاجعة أكادير التي أودت بحياة 11 قتيلا في شهادات صادمة..خرجنا من الشراجم منين شفنا الناس كيتحرقو

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