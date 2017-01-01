عاجل:الملك يغادر مراكش و يترأس غدا حفلا دينيا بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لوفاة الراحل الحسن الثاني ﻿

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، وأيده، سيترأس غدا الأحد بضريح محمد الخامس بالرباط، الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لوفاة فقيد المغرب

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أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، وأيده، سيترأس غدا الأحد بضريح محمد الخامس بالرباط، الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه.

وفي ما يلي نص البلاغ: '' تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سيترأس أعزه الله بضريح محمد الخامس بمدينة الرباط، الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، وذلك يوم غد الأحد 09 ربيع الثاني 1438 هـ، الموافق ل 08 يناير 2017م.

وستتلى بهذه المناسبة آيات بينات من الذكر الحكيم، يليها إنشاد أمداح نبوية، والختم والدعاء لسيدنا نصره الله.

وسيبث هذا الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة على الساعة السادسة مساء يوم غد ''.



