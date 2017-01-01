عاجل:بن كيران..ما زلت أنتظر لقاء أخنوش اليوم لمناقشة تشكيل الحكومة بشكل رسمي والبلاغات لاتعنيني ﻿

صرح عبد الإله بن كيران قبل قليل أنه مازال ينتظر رد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش لمناقشة تشكيل الحكومة المقبلة.

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صرح عبد الإله بن كيران قبل قليل أنه مازال ينتظر رد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش لمناقشة تشكيل الحكومة المقبلة.

وأضاف رئيس الحكومة المكلف، أنه مازال ينتظر مقابلة عزيز أخنوش بعد آخر إجتماع معه الأربعاء الماضي، حيث أفاد بن كيران، أن عزيز أخنوش أخبره بأنه سيلتقيه بعد يومين لكنه إنتظره يوم الخميس والجمعة دون نتيجة.

وأوضح بن كيران أنه مازال ينتظر عزيز أخنوش اليوم السبت كذلك، لأن البلاغات لا تعني له شيئا على حد قوله، حيث إن ينتظر رد أخنوش في لقاء رسمي.



وكشف بن كيران ذلك في تصريحه المقتضب لوسائل الإعلام على هامش اللقاء التكويني لرؤساء المجالس المنتخبة ونوابهم في التعمير المنتمين لحزب العدالة والتنمية بمركز المعمورة.





