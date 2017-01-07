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صور مؤثرة لحصان يبكي صديقه خلال تشييع جنازته

بتاريــخ : 7 يناير 2017 / 13:03 صور مؤثرة لحصان يبكي صديقه خلال تشييع جنازته | مجتمع
صور مؤثرة لحصان يبكي صديقه خلال تشييع جنازته
أعطى حصان لمشيعي جنازة بالبرازيل دروسا في الوفاء، وذلك خلال جنازة صاحبه، و تظهر الصور الحصان و هو يلقي برأسه على نعش الفقيد ويتنهد طويلاً ويبكي في وداع صديقه وصاحبه الذي وافته المنية، وتفاجأ

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

أعطى حصان لمشيعي جنازة بالبرازيل دروسا في الوفاء، وذلك خلال جنازة صاحبه، و تظهر الصور الحصان و هو يلقي برأسه على نعش الفقيد ويتنهد طويلاً ويبكي في وداع صديقه وصاحبه الذي وافته المنية، وتفاجأ المشيعون بأن الحصان يُدرك ما الذي يجري، ويفهم جيداً أن صديق عمره قد وافته المنية، وأنه في طريقه الآن إلى القبر من دون رجعة.

 ونشرت جريدة ''مترو'' البريطانية صور الحصان و يُدعى ''سيرينو''، وهو يودع صاحبه المسجى داخل النعش، وبالرغم أن النعش مغلق، أي أن الحصان لم يرَ بعينيه صاحبه المتوفى، إلا أن المفاجأة أنه أثبت لكل الحضور بأنه يفهم ما الذي يجري وأنه في غاية الحزن، حيث ألقى برأسه على النعش وبكى مودعاً صاحبه وسط حالة من الذهول بين الحاضرين في وداع شيعت يوم الثالث يناير الجاري في مدينة ''باريبا'' بالبرازيل.

  وأوردت الجريدة أن الحصان كان على علاقة متينة وقوية مع صاحبه المتوفى، كما على علاقة وطيدة مع كل أفراد العائلة التي ينتمي إليها الفقيد، ولذلك كان في مقدمة المشيعين لجنازة الشاب والذي أصيب بها نتيجة حادث مرور بدراجته النارية في اليوم الأول من العام الجديد 2017.

 صور مؤثرة لحصان يبكي صديقه خلال تشييع جنازتهصور مؤثرة لحصان يبكي صديقه خلال تشييع جنازتهصور مؤثرة لحصان يبكي صديقه خلال تشييع جنازته

صور مؤثرة لحصان يبكي صديقه خلال تشييع جنازته

 

 

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الحصان/ البرازيل/ مؤثر/ وداع/ نعش الفقيد

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