بعد ''أوطو اكسبو'' البيضاء تحتضن ''فلوط أوطو إكسبو''، المتخصص في إدارة سیارات الشركات ﻿

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر
تعلن شركة ''أنتیروورد'' عن تنظيمها لمعرض ''فلوط أوطو إكسبو''، المتخصص في إدارة سیارات الشركات، والفترة الممتدة من 19 إلى 21 نونبر المقبل بالدارالبیضاء.
و یتضمن المعرض حسب بلاغ للشركة توصلت ''شوف تيفي '' بنسخة منه على صالات للعرض، و صالة لكبار الشخصيات و قاعة مؤتمرات و موائد مستديرة، حیث سیقوم عدد من العملاء سواء في مجال السيارات، الوقود، التأمين أوPGS بتنشيط ورشات للعمل یقدمون فیھا أفضل الحلول العملية، كل حسب تخصصه.
و يعد معرض ''فلوط أوطو إكسبو''، واحد من المعارض المخصصة للشركات بامتياز خاصة في مجال مدراء -مواقف السيارات، و ھو یجمع بین مختلف الجھات المعنیة التي تقدم منتجات و حلول لمدیري ورشات السيارات و صناع القرار المعنیین في الإدارة منذ اقتناء السیارة و طوال دورة حیاتھا في الشركة.
و من المنتظر أن يستقطب المعرض أزید من 5000 زائر هذه الدورة , و التي ستكون فرصة لتنظیم حفلة نھائیة سیجتمع فیھا معظم العارضین و زبنائھم يختتم بتنظيم قرعة ستمكن الفائز
من الاستفادة من رحلة إلى البرازیل.
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