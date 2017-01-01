بعد ''أوطو اكسبو'' البيضاء تحتضن ''فلوط أوطو إكسبو''، المتخصص في إدارة سیارات الشركات ﻿

تعلن شركة ''أنتیروورد'' عن تنظيمها لمعرض ''فلوط أوطو إكسبو''، المتخصص في إدارة سیارات الشركات، والفترة الممتدة من 19 إلى 21 نونبر المقبل بالدارالبیضاء.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



تعلن شركة ''أنتیروورد'' عن تنظيمها لمعرض ''فلوط أوطو إكسبو''، المتخصص في إدارة سیارات الشركات، والفترة الممتدة من 19 إلى 21 نونبر المقبل بالدارالبیضاء.



و یتضمن المعرض حسب بلاغ للشركة توصلت ''شوف تيفي '' بنسخة منه على صالات للعرض، و صالة لكبار الشخصيات و قاعة مؤتمرات و موائد مستديرة، حیث سیقوم عدد من العملاء سواء في مجال السيارات، الوقود، التأمين أوPGS بتنشيط ورشات للعمل یقدمون فیھا أفضل الحلول العملية، كل حسب تخصصه.



و يعد معرض ''فلوط أوطو إكسبو''، واحد من المعارض المخصصة للشركات بامتياز خاصة في مجال مدراء -مواقف السيارات، و ھو یجمع بین مختلف الجھات المعنیة التي تقدم منتجات و حلول لمدیري ورشات السيارات و صناع القرار المعنیین في الإدارة منذ اقتناء السیارة و طوال دورة حیاتھا في الشركة.



و من المنتظر أن يستقطب المعرض أزید من 5000 زائر هذه الدورة , و التي ستكون فرصة لتنظیم حفلة نھائیة سیجتمع فیھا معظم العارضین و زبنائھم يختتم بتنظيم قرعة ستمكن الفائز

من الاستفادة من رحلة إلى البرازیل.





