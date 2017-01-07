خبر سار وبالوثيقة...إكتشاف البترول بسواحل سيدي إفني جنوب المغرب ﻿

كشف إعلان لرئيس الجماعة القروية ''ألمستي'' بإقليم سيدي إفني، يكشف فيه لساكنة الجماعة بفتح البحث العمومي المتعلق بمشروع حفر بئر إستكشاف النفط سيدي موسى2 قبالة سواحل سيدي إفني لفائدة شركة General Energy.

شوف تيفي

كشف إعلان لرئيس الجماعة القروية ''ألمستي'' بإقليم سيدي إفني، يكشف فيه لساكنة الجماعة بفتح البحث العمومي المتعلق بمشروع حفر بئر إستكشاف النفط سيدي موسى2 قبالة سواحل سيدي إفني لفائدة شركة General Energy.

وإستنادا لوثيقة الإعلان الموقعة من طرف رئيس مجلس الجماعة بناءا على قرار عامل سيدي إفني، أخبر المسؤول الإنتخابي أن البحث لإستكشاف النفط بسيدي موسى 2 قبالة سواحل سيدي إفني لفائدة الشركة العالمية General Energy، حيث أن البحث سينطلق من يوم 6 يناير 2017 ويمتد إلى عشرين يوما.

وأفادت مصادر متطابقة، أن الدراسات الأولية أثبتت وجود كميات هامة من النفط والغاز بالقرب من سواحل سيدي إفني، خاصة وأن المعطيات الأولية تتحدث عن كميات كبيرة ماشجع الشركة العالمية المعروفة بالتنقيب على النفط إلى بداية أعمالها.





