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حصري ..أول رد رسمي بخصوص فاجعة أكادير وهذا هو جديد عدد القتلى

بتاريــخ : 7 يناير 2017 / 12:30 حصري ..أول رد رسمي بخصوص فاجعة أكادير وهذا هو جديد عدد القتلى | حوادث و حقوق
حصري ..أول رد رسمي بخصوص فاجعة أكادير وهذا هو جديد عدد القتلى
أكد ''علي بتعل'' مدير مستشفى الحسن الثاني بأكادير أن 22 من المصابين توافدوا على المستشفى 4 منهم حالتهم خطيرة.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

أكد ''علي بتعل'' مدير مستشفى الحسن الثاني بأكادير أن 22 من المصابين توافدوا على المستشفى 4 منهم حالتهم خطيرة.
وأضاف مدير مستشفى الحسن الثاني بأكادير في اتصال هاتفي حصري مع قناة ''شوف تيفي'' أن معظم الحالات هي حالات عادية باستثناء واحدة والتي تعاني من حروق بدرجات عالية ستحال على المستشفى الجامعي لمراكش.
وأضاف الدكتور ''علي بتعل'' أن المستشفى توصل بعدد من الجثة المتفحمة و التي بلغ عددها حتى اللحظة 10 جثة مرشحة للارتفاع.
و كانت الفاجعة التي أودت في وقت مبكر من صبيحة اليوم السبت قد وقعت بعد احتراق حافلة للنقل تقل أكثر من 40 راكبا، نتج عنه اندلاع حريق قد الاصطدام بشاحنة لنقل البضائع.


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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مستشفى الحسن الثاني/الفاجعة/المستشفى الجامعي لمراكش/الجثة المتفحمة

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