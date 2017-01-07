 التفاصيل الكاملة لفاجعة إحتراق 40 راكبا داخل حافلة للنقل بين مراكش واكادير ﻿
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التفاصيل الكاملة لفاجعة إحتراق 40 راكبا داخل حافلة للنقل بين مراكش واكادير | حوادث و حقوق

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التفاصيل الكاملة لفاجعة إحتراق 40 راكبا داخل حافلة للنقل بين مراكش واكادير

بتاريــخ : 7 يناير 2017 / 11:52 التفاصيل الكاملة لفاجعة إحتراق 40 راكبا داخل حافلة للنقل بين مراكش واكادير | حوادث و حقوق
التفاصيل الكاملة لفاجعة إحتراق 40 راكبا داخل حافلة للنقل بين مراكش واكادير
كشفت مصادر خاصة ''لشوف تيفي'' ان الفاجعة التي أودت في وقت مبكر من صبيحة اليوم السبت بحياة 11 راكبا بعد إحتراقهم داخل حافلة للنقل تقل أكثر من 40 راكبا، ناجمة عن إندلاع حريق مهول وبشكل مفاجئ في الحافلة

شوف تيفي

كشفت مصادر خاصة ''لشوف تيفي'' ان الفاجعة التي أودت في وقت مبكر من صبيحة اليوم السبت بحياة 11 راكبا بعد إحتراقهم داخل حافلة للنقل تقل أكثر من 40 راكبا، ناجمة عن إندلاع حريق مهول وبشكل مفاجئ في الحافلة التي إصطدمت بشاحنة لنقل البضائع.
وحسب ذات المصدر، فالحافلة إنطلقت من المحطة الطرقية لإنزكان حوالي الساعة الثالثة صباحا تقريبا، مايعني أن الحادثة وقعت بين الساعة الرابعة والخامسة من صباح اليوم السبت 07 يناير 2016 بالطريق السيار الرابط بين مراكش و أكادير على بعد 6 كيلومترات تقريبا من محطة الأداء بمنطقة أمسكرود.

و أفادت ذات المصادر بأن الحادث نجم عن اندلاع حريق مهول بشكل مفاجئ في الحافلة، حيث أن غالبية الضحايا الذين فارقوا الحياة لم يجدوا أي وسيلة للفرار منه، حيث لم يجد الضحايا سوى الاستسلام للأمر الواقع وتتحول أجسادهم، إلى جثث متفحمة، كما وقع اختناق لعدد آخر من المسافرين، و تعرضت أجساد آخرين للهيب النيران في مشهد مروع تعالت فيها الصيحات بالشهادة و طلب النجدة حسب رواية أحد الناجين الذي أصيب بحروق من الدرجة الثانية.

هذا، ومباشرة بعد وقوع الحادث، حضرت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان مرفوقين بوحدات من الوقاية المدنية، ليتم فتح تحقيق في النازلة، ويتم نقل الضحايا الى قسم المستعجلات، في حين تم وضع الضحايا بمستودع الأموات والذين مازالت أعدادهم الحقيقية لم تحدد بشكل رسمي، حيث أن جهات تتحدت عن 10 قتلى فيما أخرى تشير إلى أن الحصيلة الاولية تتجاوز 11 قتيلا.


صور جديدة من الحادثة المروعة التي أودت بحياة 11 مسافر كحصيلة أولية بعد تفحم حافةصور جديدة من الحادثة المروعة التي أودت بحياة 11 مسافر كحصيلة أولية بعد تفحم حافةصور جديدة من الحادثة المروعة التي أودت بحياة 11 مسافر كحصيلة أولية بعد تفحم حافةصور جديدة من الحادثة المروعة التي أودت بحياة 11 مسافر كحصيلة أولية بعد تفحم حافة

.فاجعة طرقية تودي بحياة 11مسافرا بعد احتراق حافلة للنقل بين مراكش وأكادير.فاجعة طرقية تودي بحياة 11مسافرا بعد احتراق حافلة للنقل بين مراكش وأكادير.فاجعة طرقية تودي بحياة 11مسافرا بعد احتراق حافلة للنقل بين مراكش وأكادير

 

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