حصري..بنكيران '' غادي يحط السوارت..وانتخابات جديدة في الأفق'' ﻿

يبدو أن الحكومة التي ينتظرها المغاربة، بشق الأنفس لن يكتب لها الخروج إلى حيز الوجود خلال الأيام القادمة، كما ساد حوله الاعتقاد العام.. فما يجري الآن داخل كواليس الأحزاب السياسية المعنية بدخول

شوف تيفي



يبدو أن الحكومة التي ينتظرها المغاربة، بشق الأنفس لن يكتب لها الخروج إلى حيز الوجود خلال الأيام القادمة، كما ساد حوله الاعتقاد العام.. فما يجري الآن داخل كواليس الأحزاب السياسية المعنية بدخول الحكومة من عدمه، ينبأ بنسخة ثانية من ''البلوكاج السياسي''، الذي قد يسبب شللا في المفاوضات الجارية الآن، ومن ثمة الوصول إلى نهاية ''لعبة المشاورات''.. كيف ذلك؟

بعد مرور ثلاث أشهر على المشاورات الماراطونية، بين بن كيران والأحزاب السياسية المعنية بها، استقر رأي رئيس الحكومة، وفق تعبيره، على الاحتفاظ بالأغلبية السابقة، التي تضم إلى جانب البيجيدي، كل من أحزاب الأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.. هذا في الوقت الذي كان حزب الاستقلال طرفا رئيسيا مسلما به من قبل بن كيران وحزبه، قبل أن يعلنوا التخلي عنه بسبب التصريحات الأخيرة الصادرة منه حول موريتانيا.. لذلك، وبعد خروج حزب الميزان من الركب، تنفس بن كيران الصعداء، بالإعلان عن استقرار الأمانة العامة لحزبه، عن تشكيل الحكومة من الأغلبية السابقة.

لكن من خلال قراءة البلاغات الصادرة أمس الخميس واليوم الجمعة عن أحزاب الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار، وهي أحزاب شملتها المشاورات حول تشكيل الحكومة، يبدو أن ثمة قاسما مشتركا بينها، يخص الانتباه إلى مسألتين أساسيتين.. الأولى، هي أن الأغلبية المقترحة حاليا من قبل الأمانة العامة للبيجيدي، تظل محدودة عدديا. والثانية، تنبه إلى أن هناك تحالفات استراتيجية بين بعض الأحزاب، ينبغي أخذها بعين الاعتبار.. أما عزيز أخنوش، فقد تحدث في بلاغ حزبه حاليا بصراحة، آخذا مسألة العدد بمحمل الجد، وهو يقترح توسيع قاعدة الأغلبية لتشكيل حكومة قوية تكون عند مستوى تطلعات المغاربة قيادة وشعبا...

والملاحظ، أن أخنوش، باعتباره المعني الأول بتشكيل الحكومة الآن، بعد رئيس الحكومة المعين طبعا، يرفض أن يستقر الرأي على الأغلبية السابقة فقط ، رغم أن حزبه كان مكوِنا أساسيا في حكومة بن كيران الأولى، ويبدو أن رفضه منطقيا نوعا ما، بالنظر إلى أن القيمة العددية للأغلبية السابقة كانت أقوى مما هي عليه الآن، بالنظر إلى الفارق البسيط جدا من حيث عدد المقاعد بينها وبين الأحزاب الأخرى. حيث لا تتوفر الأغلبية الحالية المقترحة إلا على 201 مقعد فقط مقابل 195 للأحزاب الأخرى. وهذا الفرق الضئيل، دونما الحاجة إلى تحليل المحللين، يجعلها أغلبية هشة، منعدمة الفاعلية. هذا في الوقت الذي يوجد لدى بن كيران اليوم، أكثر من حل لتقوية أغلبيته، إما بإضافة حزب الاتحاد الدستوري الذي يضم 19 مقعدا بمجلس النواب، أو بإدخال الاتحاد الاشتراكي الذي يضم 20 مقعدا، وفي كلتا الحالتين، ستصبح الأغلبية أقوى بتوفرها على 220 أو 221 مقعدا، ما سيخول لها الاشتغال بأريحية طيلة الخمس السنوات القادمة. وهنا يوجه الكلام مباشرة لرئيس الحكومة المعين من طرف المهتمين بالشأن السياسي والحزبي ببلادنا، لماذا يريد بنكيران الاحتفاظ بالأغلبية السابقة التي تظل، عدديا، أغلبية مخنوقة وهشة وغير مضمونة الفاعلية؟ كيف ستواجه الأزمة غدا، عندما يطرح مثلا مشروع قانون بالبرلمان من أجل التصويت عليه، وقد يفترض غياب بعض النواب من الأغلبية ؟ أليس الكفة، من خلال الفرق البسيط، ستميل لأحزاب المعارضة؟ وهل حزب الاستقلال مثلا، سيصوت غدا لصالح الأغلبية التي خرج منها بعدما كانا رقما صعبا فيها؟ إنها أسئلة للتأمل من باب ''ذكر، إن الذكرى تنفع المؤمنين''.

إن المكون الحالي الذي يتشبث به بن كيران اليوم بمعية الأمانة العامة لحزبه، لن يكون فاعلا غدا في البرلمان، ولن تنتج عنه قرارات مهمة للبلاد التي تنتظرها مجموعة من التحديات الداخلية والدولية، وبالتالي، إن استمرارها، ستنتج عنه الأزمة تلو الأخرى، بما يشبه ''بلوكاج متقدم'' من داخل المؤسسات.. لذلك، وصفنا منذ البداية هذه الأغلبية بالمخنوقة.

من جهة أخرى، لماذا يتشدد بن كيران في الاحتفاظ بهذه الأغلبية بانفعالية، وهو يعلم أن مكوِنا أساسيا في معادلة المشاورات (الأحرار) يرفضها، مع اقتراح توسيع قاعدتها حتى تصبح صلبة عند الشدائد؟ ثم لماذا لا يشرك بن كيران حزب الاتحاد الدستوري، وضمان أغلبية مريحة للخروج من بلوكاج يبدو اليوم واضحا أن رئيس الحكومة هو طرفه الأساسي؟ فما الضرر في ذلك؟ ولماذا لا يدخل حزب الاتحاد الاشتراكي الذي أعلن في أول لقاء للتشاور بأنه سيسعى إلى تيسير مهمة تشكيل الحكومة، والإعلان في اللقاء الثاني أنه قبل بالمشاركة فيها؟ لماذا لا يمنحه بن كيران رئاسة مجلس النواب مثلا وضمان أصوات الاتحاد الاشتراكي والأحرار وحليفه الاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية فضلا عن أصوات البيجيدي في المجلس ذاته؟ إن أراد فعلا الخروج من البلوكاج..

إن أمام بن كيران اليوم هامش من الاختيارات.. لكنه، يبدو إلى حدود الآن أنه متشبث بأغلبية ''مثقوبة''، مقبولة من طرف أمانته العامة، لكنها مرفوضة بقدر كبير من قبل التجمعيين، مع فرق بسيط أن مبرر حزب الحمامة قد يبدو منطقيا إلى أبعد حد، في حين لا مبرر لبن كيران وصحبه إلى حدود الآن. وهذا يعني أن البلوكاج السياسي سيطول أمده، ليظهر أن حزب الاستقلال، كان مجرد ورقة في يد بن كيران لتقوية موقعه في التفاوض.. وهي عملية أخرى من عمليات البلوكاج التي استفاد منها بن كيران حتى يستقر رأيه على الأغلبية السابقة. لكن هاهو حزب الميزان قد أُخرج من مفاوضات تشكيل الحكومة، فلماذا يستمر هذا البلوكاج الآن؟ ولماذا لا يقبل بن كيران أحد الحزبين ''الحصان'' أو ''الوردة'' حتى ينطلق في العمل بأريحية، وإنهاء هذا البلوكاج الذي توقف عند عتبة مقر الحزب بحي الليمون؟

اليوم، يبدو واضحا أن التعنت البنكيراني، وهذا ما لمسه المتتبعين ، قد بلغ حدا من الخطورة، بالقدر الذي جعله يعطل مؤسستين حيويتين في الدولة، الحكومة كجهاز تنفيذي والبرلمان كمختبر للتشريع.. وهذا بلوكاج آخر للمصالح الحيوية للبلاد. لذلك، وهذا من باب الافتراض، تصوروا أن أخنوش رفض في آخر المطاف الدخول في حكومة مخنوقة، وزعيم البيجيديين تشبت بموقفه، وهذا ما يذهب إليه التحليل السياسي الآن. ماذا سيفعل بن كيران؟

الأكيد، هو أنه ينبغي له البحث عن حل في آخر المطاف، يبدو صحيا إلى أبعد مدى، وهو تكسير قاعدة الأغلبية القديمة المخنوقة حاليا، بإضافة حزب آخر إليها، قد يكون ''الوردة'' أو ''الحصان''، خاصة وأنهما معا، أبديا رغبة في دخول الحكومة خدمة للمصالح العليا للوطن.. إذن لماذا هذا البلوكاج يا بن كيران وفي جيبك أكثر من حل؟ ولماذا تتشبث باللاحل لتحرير الأزمة؟

...إذا استمر مسلسل اللاحل، ثمة ثلاثة حلول أصبحت ضرورية لإخراج البلاد من هذه الأزمة السياسية غير المسبوقة في تاريخ المملكة.. وهي إما أن يعلن بنكيران، باعتباره معني دستوريا بتشكيل الحكومة عن فشله في تشكيها؟ وبالتالي ''يحط السوارت'' وبالتالي العودة إلى تنظيم انتخابات جديدة، أو أن يتم التدخل ، وفقا للدستور لحل البرلمان. ومن ثمة العودة إلى نقطة الصفر.. وكلا الحلول، تظل منطقية في ظل تعطيل مؤسستين حيويتين هما الحكومة والبرلمان...مارأيكم ؟.





