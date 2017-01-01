 تفاصيل جديدة حول الفاجعة التي هزت المغرب اليوم بعد مقتل 11 شخصا حرقا نواحي أكادير ووزارة الصحة تنقل المصابين بالمروحيات ﻿
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تفاصيل جديدة حول الفاجعة التي هزت المغرب اليوم بعد مقتل 11 شخصا حرقا نواحي أكادير ووزارة الصحة تنقل المصابين بالمروحيات

بتاريــخ : 7 يناير 2017 / 11:40 تفاصيل جديدة حول الفاجعة التي هزت المغرب اليوم بعد مقتل 11 شخصا حرقا نواحي أكادير ووزارة الصحة تنقل المصابين بالمروحيات | حوادث و حقوق
تفاصيل جديدة حول الفاجعة التي هزت المغرب اليوم بعد مقتل 11 شخصا حرقا نواحي أكادير ووزارة الصحة تنقل المصابين بالمروحيات
فتحت عناصر الدرك الملكي تحت إشراف النیابة العامة المختصة،تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات االفاجعة الأليمة التي هزت مدينة أكادير اليوم السبت بعد مقتل 11 شخصا و إصابة 22 آخرين.

شوف تيفي:

فتحت عناصر الدرك الملكي تحت إشراف النیابة العامة المختصة،تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات االفاجعة الأليمة التي هزت مدينة أكادير اليوم السبت بعد مقتل 11 شخصا و إصابة 22 آخرين.
الحادثة و حسب السلطات المحلية، نجمت عن اصطدام شاحنة بحافلة لنقل الركاب مما أدى إلى اندلاع النیران في ھذه الأخیرة.

و لقي 11 شخصا حتفھم حرقا فیما أصیب 22 آخرون بجروح، حالة أحدھم بلیغة، جراء الحادثة التي وقعت في الساعات الأولى من صباح الیوم السبت بالطریق السیار على بعد 41 كیلومتر عن مدینة أكادیر.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم نقل المصابین إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادیر لتلقي الإسعافات الضروریة، فیما استدعت الحالة الصحیة للشخص المصاب بإصابة بلیغة نقله عبر مروحیة تابعة لوزارة الصحة إلى وحدة طبیة مختصة بمدینة مراكش.

 

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