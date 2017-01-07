 صور جديدة من الحادثة المروعة التي أودت بحياة 11 مسافرا كحصيلة أولية بعد تفحم حافلة ﻿
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صور جديدة من الحادثة المروعة التي أودت بحياة 11 مسافرا كحصيلة أولية بعد تفحم حافلة

بتاريــخ : 7 يناير 2017 / 11:05 صور جديدة من الحادثة المروعة التي أودت بحياة 11 مسافرا كحصيلة أولية بعد تفحم حافلة | حوادث و حقوق
صور جديدة من الحادثة المروعة التي أودت بحياة 11 مسافرا كحصيلة أولية بعد تفحم حافلة
علمت ''شوف تيفي'' عن إحتراق كامل لحافلة للركاب قادمة من المحطة الطرقية إنزكان في إتجاه مراكش بمنطقة امسكرود، خلفت 11 وفاة كحصيلة أولية فيما لايزال العشرات في حالة خطيرة.

 شوف تيفي 

علمت ''شوف تيفي'' عن إحتراق كامل لحافلة للركاب قادمة من المحطة الطرقية إنزكان في إتجاه مراكش بمنطقة امسكرود، خلفت 11 وفاة كحصيلة أولية فيما لايزال العشرات في حالة خطيرة.

وأفادت مصادر من عين المكان، أن الحادثة وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حيث يجهل لحد الساعة السبب الحقيقي وراء الإحتراق الكامل لحافلة الركاب، فيما الحصيلة مرجحة للإرتفاع.

وإنتقلت والي جهة سوس ماسو زينب العدوي على وجه السرعة دقائق بعد الحادثة الأليمة، حيث مازالت تباشر تفقد المصابين والناجين من الحادثة والذين نقلوا في إتجاه مستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني.

وأفادت مصادر مسؤولة من المستشفى الجهوي الحسن الثاني، أن الناجين أصيبوا بحروق متفاوثة، فيما أحيل أكثر من عشرة أشخاص على مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، حيث لم تستبعد ذات المصادر إرتفاع عدد الوفيات حيث أن عدد ركاب الحافلة يتجاوز 40 راكبا.
صور جديدة من الحادثة المروعة التي أودت بحياة 11 مسافر كحصيلة أولية بعد تفحم حافةصور جديدة من الحادثة المروعة التي أودت بحياة 11 مسافر كحصيلة أولية بعد تفحم حافةصور جديدة من الحادثة المروعة التي أودت بحياة 11 مسافر كحصيلة أولية بعد تفحم حافةصور جديدة من الحادثة المروعة التي أودت بحياة 11 مسافر كحصيلة أولية بعد تفحم حافة

.فاجعة طرقية تودي بحياة 11مسافرا بعد احتراق حافلة للنقل بين مراكش وأكادير.فاجعة طرقية تودي بحياة 11مسافرا بعد احتراق حافلة للنقل بين مراكش وأكادير.فاجعة طرقية تودي بحياة 11مسافرا بعد احتراق حافلة للنقل بين مراكش وأكادير.فاجعة طرقية تودي بحياة 11مسافرا بعد احتراق حافلة للنقل بين مراكش وأكادير

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صور جديدة من الحادثة المروعة التي أودت بحياة 11 مسافر كحصيلة أولية بعد تفحم حافة

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