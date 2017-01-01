أول فيديو للحادثة التي أودت بحياة 11 مسافر بعد احتراق حافلة للنقل بين مراكش وأكادير ﻿

علمت ''شوف تيفي'' عن إحتراق كامل لحافلة للركاب قادمة من المحطة الطرقية إنزكان في إتجاه مراكش بمنطقة امسكرود، خلفت 11 وفاة كحصيلة أولية فيما لايزال العشرات في حالة خطيرة.

علمت ''شوف تيفي'' عن إحتراق كامل لحافلة للركاب قادمة من المحطة الطرقية إنزكان في إتجاه مراكش بمنطقة امسكرود، خلفت 11 وفاة كحصيلة أولية فيما لايزال العشرات في حالة خطيرة.



وأفادت مصادر من عين المكان، أن الحادثة وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حيث يجهل لحد الساعة السبب الحقيقي وراء الإحتراق الكامل لحافلة الركاب، فيما الحصيلة مرجحة للإرتفاع.



وإنتقلت والي جهة سوس ماسو زينب العدوي على وجه السرعة دقائق بعد الحادثة الأليمة، حيث مازالت تباشر تفقد المصابين والناجين من الحادثة والذين نقلوا في إتجاه مستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني.



وأفادت مصادر مسؤولة من المستشفى الجهوي الحسن الثاني، أن الناجين أصيبوا بحروق متفاوثة، فيما أحيل أكثر من عشرة أشخاص على مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، حيث لم تستبعد ذات المصادر إرتفاع عدد الوفيات حيث أن عدد ركاب الحافلة يتجاوز 40 راكبا.





