وفاة شاب غرقا بشاطئ مارتيل ﻿

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أفادت مصادر محلية، أن شابا منحدر من مدينة الشاون، لقي مصرعه غرقا، صباح اليوم السبت، بشاطئ مدينة مرتيل.
وأضاف المصدر ذاته أن الضحية، وهو طالب من الشاون ويبلغ من العمر 24 سنة، كان يمارس هواية الصيد بالشاطئ.
وأشارت إلى أن السلطات الأمنية وعناصر الوقاية المدنية هبت بسرعة إلى عين المكان في محاولة منها إنقاذه غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.
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