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سقوط ''لاركو'' أكبر مروج للمخدرات بالصخيرات بين يدي الدرك الملكي

بتاريــخ : 7 يناير 2017 / 08:39 سقوط لاركو أكبر مروج للمخدرات بالصخيرات بين يدي الدرك الملكي | حوادث و حقوق
سقوط ''لاركو'' أكبر مروج للمخدرات بالصخيرات بين يدي الدرك الملكي
علمت ''شوف تيفي'' أن مصالح الدرك الملكي، تمكنت أمس الجمعة، من إلقاء القبض على ثلاث عناصر معروفة بترويج المخدرات الصلبة ومخدر الشيرا وطابا، من بينهم الممول رقم واحد على مستوى الصخيرات وتمارة والملقب

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن مصالح الدرك الملكي، تمكنت أمس الجمعة، من إلقاء القبض على ثلاث عناصر معروفة بترويج المخدرات الصلبة ومخدر الشيرا وطابا، من بينهم  الممول رقم واحد على مستوى الصخيرات وتمارة والملقب ب "لاركو".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن "لاركو" مبحوث عنه من طرف النيابة العامة بعد اشتهاره ببيع وترويج المخدرات في العديد من المناطق، ما دفع عناصر الدرك التابعة  لمدينة الصخيرات بمنطقة عين الحياة مباشرة بعد اعتقال عنصرين رئيسيين في الوساطة في بيع وشراء مخدر الشيرا وطابا إلى التحرك الفوري لاعتقال المزود الاول " لاركو".

وأضاف المصدر ذاته بأن عناصر الدرك وضعت خطة محكمة على شكل كمين تم نصبه للمتهم والمروج الرئيسي منذ  الصباح الباكر إلى حدود مساء اليوم، انتهى بتمكن العناصر الأمنية المذكورة من اعتقاله ووضعه رهن الحراسة النظرية  تحت إشراف النيابة العامة، بالإضافة إلى حجز كمية مهمة من المخدرات.

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المغرب شوف تيفي الدرك الملكي كمين لاركو الاعتقال

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